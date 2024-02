Gelsenkirchen. 25 Jahre „Geheimnisvoller Filmclub Buio Omega“: Knapp 300 Gäste kamen am Samstag zur großen Jubiläumsparty nach Gelsenkirchen.

Welche Filme damals im Februar 1999 liefen, weiß Dirk Skiba nicht mehr so genau. Doch der 54-jährige Wattenscheider zählte definitiv zu jenen Gästen, die bei der allerersten Matinee des „Geheimnisvollen Filmclubs Buio Omega“ damals mit dabei waren. Kein Wunder, dass der Mann der ersten Stunde auch am Samstag beim Jubiläums-Event am Start war. Knapp 300 Besucher füllten die „Schauburg“ in Buer. Selten zuvor hatte dieses Szene-Treffen, das nun seit einem Vierteljahrhundert existiert, mehr Neugierige angelockt.