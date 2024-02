Gelsenkirchen. Sonnenlicht und Whiteboard vertragen sich schlecht. Ein Gelsenkirchener Berufskolleg testet neue Möglichkeiten für alte Klassenzimmer.

Es ist wohl das, was man eine klassische Win-Win-Situation nennt. Am Hans-Schwier-Berufskolleg lernen auch Rolladen- und Sonnenschutzmechatroniker ihr Handwerk. Ein Beruf, der vielseitiger ist, als es zunächst klingen mag. Denn neben den klassischen Rollladen spielt auch Sonnenschutz in vielen Spielarten eine immer größere Rolle. Dies gilt auch für alte Schulräume, in denen heute Whiteboards die alten Tafeln ersetzen. Doch strahlendes Sonnenlicht und aufs Whiteboard geworfene Texte oder gar Bilder vertragen sich schlecht.