Gelsenkirchen. „Eine der schönsten Terrassen im Ruhrgebiet“: Magazin kürt erneut die besten Lokale für jeden Tag. Das ist Gelsenkirchens Top-Adresse.

„An warmen Tagen lockt eine der schönsten Terrassen im Ruhrgebiet“: Mit dieser Bewertung kann Patrick Hoff mehr als gut leben. Sein Restaurant „Unverhofft“ im Golfclub Haus Leythe an der Middelicher Straße in Erle hat es unter die besten „Restaurants für jeden Tag 2024“ geschafft, ausgelobt vom Gourmet-Magazin „Der Feinschmecker“ – als einzige Lokalität in Gelsenkirchen.