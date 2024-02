Gelsenkirchen-Erle. Im Sommer gibt es so viele Veranstaltungen wie noch nie in der Gelsenkirchener Schalke-Arena. Doch Anwohner im Berger Feld machen sich Sorgen.

Der Schalker Veltins-Arena steht bekanntlich ein Rekordjahr bevor: Im Frühjahr und Sommer wird es dort so viele hochkarätige Veranstaltungen geben wie nie zuvor. Von Schalke-Spielen einmal abgesehen geben sich Stars wie Taylor Swift, Rammstein oder AC/DC die Klinke in die Hand, vier EM-Spiele steigen in Gelsenkirchen, außerdem wird noch American Football geboten. Das bringt jede Menge Besucher in die Stadt. Grundsätzlich ist das gut, es gibt allerdings auch einige Nachteile.