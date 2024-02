Gelsenkirchen. Der neue Sozialindex des Landes sieht extrem höhere Belastungen für Gelsenkirchens Schulen als bisher. Das sind die Werte und Gründe.

Als 2021 der erste schulscharfe Sozialindex veröffentlicht wurde, rieben sich Gelsenkirchener Eltern, Lehrkräfte und Bildungspolitiker verwundert die Augen. Nur eine Schule sollte demnach auf einer Skala von eins (unbelastet) bis neun mit dem höchsten Wert belastet sein; das war die Hauptschule Grillostraße, nicht aber die Grundschulen in sozialen Brennpunkten und auch nicht die anderen Hauptschulen. Und selbst die Gesamtschule Ückendorf mit ihrem nahezu 100-prozentigen Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund plus mehreren Internationalen Förder- und Alphabetisierungsklassen landete auf Stufe sechs, die anderen Gesamtschulen gar auf Stufe drei und vier. Eine unrealistische Berechnungsbasis hatte das Bild verzerrt. In der vergangenen Woche nun, als der neue Index auch in dieser Zeitung vorgestellt wurde, war das Erstaunen bei den am schulischen Leben beteiligten Gelsenkirchenern allerdings erneut groß. .