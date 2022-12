Stargast beim Weihnachtssingen: Vanessa Mai in Gelsenkirchen

Das große Weihnachtssingen auf Schalke geht im Dezember in die fünfte Runde. Mit dabei ist in diesem Jahr ein ganz besonderer Musikstar: Vanessa Mai.

Gelsenkirchen. Weihnachtssingen auf Schalke: Die beliebte Veranstaltung findet im Dezember zum fünften Mal statt. In diesem Jahr kommt Musikstar Vanessa Mai.

Es war ein absoluter Besucherrekord, als im Dezember 2019 fast 34.000 Schalker in die Veltins-Arena strömten – um gemeinsam die schönsten deutschen und internationalen Weihnachtslieder zu singen. In diesem Jahr geht das Weihnachtssingen in eine neue Runde – wieder mit einem echten Musikstar: Vanessa Mai, die zum ersten Mal bei der stimmungsvollen Veranstaltung dabei ist.

Weihnachtssingen auf Schalke: Vanessa Mai kommt nach Gelsenkirchen

Am Sonntag, 11. Dezember, soll sich das Schalker Stadion erneut in einen Konzertsaal in winterlicher Kulisse verwandeln. Besonders freuen können sich die Schalker in diesem Jahr auf Star-Sängerin Vanessa Mai, die zum ersten Mal beim Weihnachtssingen auftreten und eine Auswahl an Liedern interpretieren wird. Die Sängerin, die auch als Schauspielerin, Tänzerin und Social-Media-Star bekannt geworden ist, wird gemeinsam mit weiteren beliebten Musikern und Chören auf der Bühne im Innenraum stehen. Weitere Top Acts sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

Musikstar Vanessa Mai kommt am 11. Dezember zum großen Weihnachtssingen auf Schalke in die Veltins-Arena nach Gelsenkirchen. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Mit seiner nunmehr fünften Auflage ist das Weihnachtssingen auf Schalke längst zur Tradition geworden. Dabei gestaltet der FC Schalke 04 das Programm wieder mit Überraschungen und traditionellen Momenten – bei denen jedoch eins im Mittelpunkt steht: das gemeinsame Singen aller im Stadion anwesenden Schalker und die friedvolle Einstimmung auf das Weihnachtsfest.

Das große Weihnachtssingen beginnt um 17 Uhr, der Einlass erfolgt ab 15.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab sofort im Netz auf tickets.schalke04.de, via Telefon über die Hotline unter 0209 / 97751877 in der Zeit von Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr, sowie an allen autorisierten Vorverkaufsstellen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Für Erwachsene gibt es Tickets ab 16 Euro, für Kinder bis einschließlich zwölf Jahren sind Karten ab acht Euro erhältlich. Alle Infos zum Weihnachtssingen unter: veltins-arena.de

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen