Arbeitsmarkt: Leichte Entspannung in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote ist in Gelsenkirchen im November leicht gesunken. Im Vergleich mit dem Vorjahresmonat gibt es aber einen Sprung nach oben.

Der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen hat sich leicht entspannt, für einen Abfall unter die die 14-Prozentmarke reicht es aber noch nicht. Das gab Annette Höltermann, die Vorsitzende der Geschäftsführung der hiesigen Agentur für Arbeit, bekannt.

Die Arbeitslosenquote ist demnach im November um 0,2 Prozentpunkte auf nunmehr 14,1 Prozent gefallen. Das sind 287 Menschen weniger ohne Job – von 18.558 offiziell angegebenen. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat die Arbeitslosigkeit jedoch um 397 Frauen und Männer zugenommen (+2,2 Prozent). Im November 2021 lag die Quote bei 11,9 Prozent.

Die tatsächliche Unterbeschäftigung beziffert die Agentur für Arbeit mit 24.405 Personen, 46 weniger als im Vormonat. Die Unterbeschäftigungsquote beträgt damit 18,0 Prozent. Gegenüber November 2021 hat die Unterbeschäftigung um 348 Menschen zugenommen.

Einen Rückgang verzeichnet die Agentur bei der Zahl der jüngeren Arbeitslosen. Im Oktober waren 1.685 Frauen und Männer unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (-74 zum September). Das waren 56 mehr als im November 2021 (+3,4 Prozent).

2.052 offene Stellen gibt es derzeit nach offiziellen Angaben in Gelsenkirchen. Das ist ein Minus von 69 Stellen gegenüber Oktober. Große Nachfrage herrscht bei den Berufsfeldern „Verkehr und Logistik“, in den „medizinischen und nicht-medizinischen Gesundheitsberufen“ sowie in der Sparte „Fertigungstechnik“.

In der Statistik taucht nicht jeder Jobsuchende oder jede freie Stelle auf

Die Statistik ist mit Vorsicht zu genießen. Wer als arbeitslos gilt, ist eine Frage der Definition. In der Vergangenheit sind vonseiten der Politik die Kriterien mehrfach so umformuliert, dass die Arbeitslosenzahlen offiziell sanken.

Wer sich nicht zur Arbeitssuche meldet, taucht in der Statistik nicht auf. Gleiches gilt für alle, die beispielsweise nicht mindestens 15 Stunden pro Woche arbeiten könnten oder wollen. Auch wer krankgeschrieben ist, fällt in dieser Zeit aus der Statistik. In der Arbeitslosenstatistik fehlen aber vor allem jene, die durch Instrumente der Arbeitsmarktpolitik gefördert werden.

Zusätzlich streicht die Arbeitsagentur alle aus der Statistik, die eine Vermittlung erschweren, weil sie ihre Pflichten bei der Jobsuche nicht erfüllen - etwa, weil sie nicht dazu bereit sind, an Maßnahmen der Arbeitsagenturen teilzunehmen, oder weil sie sich weigern, eine „zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für sie oder ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes“ anzunehmen.

Die Bundesagentur für Arbeit weist zwar monatlich die Anzahl der ihr gemeldeten, nicht-geförderten Stellen auf dem ersten Arbeitsmarkt aus. Aber kein Arbeitgeber ist gezwungen, seine freien Jobs bei der Bundesagentur für Arbeit zu melden. Viele Stellen erscheinen daher nicht in der offiziellen Statistik.

