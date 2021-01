Arbeitslosenquote sinkt in Gelsenkirchen, Kurzarbeit legt zu

Gelsenkirchen Robust zeigt sich der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote sank von 15,4 auf 15,2 Prozent, doch die Zahl der Kurzarbeiter steigt.

Um 0,2 Prozentpunte sank die Arbeitslosenquote im Dezember in Gelsenkirchen auf nunmehr 15,2 Prozent. 19.814 Frauen und Männer (davon 4607 im Bereich der Agentur für Arbeit), haben keinen Job. 235 mehr waren es noch im November.

Corona-Pandemie hat Gelsenkirchen erheblich getroffen

„Die Zahl der arbeitslosen Menschen ist im Dezember erneut gesunken und liegt aktuell bei 19.814 Personen. Die milde Witterung hat dazu beigetragen, dass der jahreszeitlich übliche Anstieg noch ausgeblieben ist. Der Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen zeigt sich zurzeit also weiterhin relativ stabil. Betrachten wir hingegen den Anstieg gegenüber dem Vorjahr, so wird natürlich deutlich, dass die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Gelsenkirchen erheblich getroffen haben,“ erklärt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. Gegenüber März, als die Wirtschaft langsam der erste Lockdown traf, sind die Veränderungen moderat, was laut Thiemann insgesamt ebenfalls auf einen "stabilen Arbeitsmarkt" hinweise.

Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist gesunken

Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat weiter zurückgegangen. Im Dezember waren 1863 junge Frauen und Männer unter 25 arbeitslos gemeldet (-0,9 Prozent). Das waren 311 mehr als im Dezember 2019 (+20 Prozent), so die Statistiker. 520 Jugendliche entfielen auf die Arbeitsagentur (+17 zum Vormonat und +187 zum Vorjahr), 1343 wurden durch das Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) betreut (-33 zum Vormonat und +124 zum Vorjahr).

Die Unterbeschäftigungsquote beträgt aktuell 18,8 Prozent (25.461 Personen). Gegenüber Dezember 2019 hat die Zahl um 2305 Personen zugenommen. Eingerechnet werden hier alle Personen in Trainings-Maßnahmen oder Umschulungen, aber auch Erkrankte oder Vorruheständler.

Leichter Anstieg bei den freien Arbeitsstellen in Gelsenkirchen

Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten der Arbeitsagentur 355 neue freie Stellen - 82 weniger als im November und 56 weniger als im Dezember 2019. Aktuell sind 1528 Stellen zu besetzen, ein Plus von 29 gegenüber November.

87 weitere Gelsenkirchener Betriebe melden Kurzarbeit an

Im Dezember haben, so die Zahlen der Arbeitsagentur, weitere 87 Gelsenkirchener Betriebe für 5495 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. "Wie viele die Kurzarbeit dann tatsächlich in Anspruch nehmen, zeigt sich erst nach einer Wartezeit von sechs Monaten", erklärt die Agentur. Konkrete Zahlenliegen demnach für Juni vor: Danach befanden sich 827 lokale Betriebe mit 7057 Beschäftigten in Kurzarbeit. Insgesamt waren am Stichtag Ende Juni 2020 in Gelsenkirchen 81.887 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, 719 weniger als im Quartal zuvor. 71,4 Prozent arbeiteten in Vollzeit.

