Arbeitsmarkt Gelsenkirchen: Noch sind 552 Lehrstellen frei

Der Boom im Baugewerbe hält an, das ist auch in Gelsenkirchen zu spüren. In der Baubranche arbeiten die meisten Arbeitskräfte in Vollzeit.

Gelsenkirchen. Im Juni blieb die Arbeitslosenquote in Gelsenkirchen bei 14,8 Prozent. Bei den Ausbildungsplätzen meldet die Arbeitsagentur ein leichtes Plus.

Die Arbeitslosenzahl ist in Gelsenkirchen im Juni nur leicht gesunken, die Arbeitslosenquote bleibt unverändert bei 14,8 Prozent. 19.481 Menschen ohne Job wurden diesen Monat gezählt, davon 15.842 Arbeitslose im Bereich des Jobcenters IAG. Auf dem Ausbildungsmarkt blieben im Juni noch 552 Stellen unbesetzt, 609 Jugendliche haben noch keinen Ausbildungsplatz. Insgesamt meldeten Betriebe 1169 Lehrstellen, das waren 58 mehr als im Vorjahr.

„Da geht noch was“,glaubt der Gelsenkirchener Agentur-Chef

„Ausbildung findet statt, trotz Corona. Dass zeigt sich an dem erneuten Plus an neu gemeldeten Ausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahr. Zahlen, die optimistisch stimmen, denn es verdeutlicht, da geht noch was“, betont Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen. Die generelle Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, so Thiemann, erscheine auf den ersten „Blick sehr verhalten, da die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat keine Veränderungen aufweist. Wichtig ist jedoch, dass die Tendenz weiter positiv ist“, hebt Thiemann hervor. „Wie schon im Mai, wird auch in diesem Monat der Bestand an Arbeitslosen weiter abgebaut.“ Dies sei immer ein wichtiges Zeichen für einen Aufwärtstrend.

Im Juni haben elf Gelsenkirchener Betriebe Kurzarbeit angemeldet

Erstes Ziel sei zunächst, nach dem langen Corona-Lockdown die Kurzarbeit nach und nach zurückzufahren. Im Juni haben elf Gelsenkirchener Betriebe für 107 Beschäftigte (673 weniger als im Vormonat) Kurzarbeit angezeigt. Aktuell liegen die realisierten Kurzarbeiterzahlen für Dezember vor. Danach befanden sich in Gelsenkirchen 777 Betriebe (+136 zu November) in Kurzarbeit, betroffen waren 8491 Beschäftigte (4223 weniger als im November) betroffen. Für Thiemann gilt auf jeden Fall über Qualifizierung und Weiterbildung die Chancen zu verbessern, „um startklar zu sein, wenn der Arbeitsmarkt wieder anspringt.“

Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten der Arbeitsagentur 399 neue freie Stellen. Das waren 89 mehr als im Juni 2020. Insgesamt 1579 Jobs sind zu besetzen (+39).

Von den Beschäftigten arbeiten 71,5 Prozent in Vollzeit. Nach Branchen gab es absolut betrachtet die stärkste Zunahme im Bereich Baugewerbe (+717 oder +13,8 Prozent). Am ungünstigsten war laut Arbeitsagentur hingegen die Job-Entwicklung in der Metall- und Elektroindustrie sowie Stahlindustrie, einem Teilbereich des Verarbeitenden Gewerbes (-425 oder -8,7 Prozent).

