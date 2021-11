Arbeitslosenzahl sinkt: 456 Gelsenkirchener finden neuen Job

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Arbeitslosenquote sinkt auf 13,8 %, Fachkräfte sind knapp. Der Agenturchef wirbt, stärker Potenziale Schwerbehinderter zu nutzen.

Die Stimmung auf dem Arbeitsmarkt scheint besser als der trübe November suggeriert: Im November waren in Gelsenkirchen 18.161 Personen arbeitslos gemeldet, 465 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozentpunkte auf 13,8 Prozent. Auf das Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen (Jobcenter IAG) entfielen dabei 15.229 Arbeitslose (-395).

Rund 40 Prozent der arbeitslosen Schwerbehinderten in Gelsenkirchen sind Fachkräfte

„Allen widrigen Umständen zum Trotz entwickelt sich der Arbeitsmarkt jedoch weiterhin stabil in eine gute Richtung. Dennoch kann dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass es nach wie vor in vielen Unternehmen Schwierigkeiten gibt, Stellen zu besetzen“, stellt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen fest. Die aktuelle Monatsbilanz fällt in diesem Jahr in die bundesweite Aktionswoche für Menschen mit Behinderung. „Vielleicht ein Anreiz für den einen oder anderen, auch über das in dieser Bevölkerungsgruppe schlummernde Potenzial nachzudenken – immerhin rund 40 Prozent der arbeitslosen Schwerbehinderten in Gelsenkirchen sind Fachkräfte oder noch höher qualifiziert“, so Thiemann.

Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren.

Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen ist im Vergleich zum Oktober zurückgegangen. 1629 junge Frauen und Männer unter 25 Jahren waren arbeitslos gemeldet (-57). Das waren 250 weniger als im November 2020. (Weiteres Thema:Zu wenig Ausbildungsplätze in Gelsenkirchen und Bottrop)

Die Zahl der gemeldeten freien Stellen in Gelsenkirchen ist rückläufig

Unternehmen aus Gelsenkirchen meldeten 283 neue freie Stellen. Das waren 126 weniger als im Oktober und 154 weniger als im November des vergangenen Jahres. Besondere Nachfrage zeigten vor allem die Berufsbereiche „Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit“. Der aktuelle Bestand an offenen Stellen wird mit 1640 angegeben (-119). Ein Lichtblick: Im November registrierte die Agentur keinen „nennenswerten Eingang von Anzeigen zur Kurzarbeit“.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Jetzt im Sonderangebot: Sechs Monate lang alle WAZplus-Artikel lesen - für nur 5 Euro. Hier geht's zum Angebot.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen