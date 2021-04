Arbeitsagentur Gelsenkirchen klärt über neue Jobchancen auf

An einem Aktionstag zu Qualifizierung und Weiterbildung beteiligt sich die Agentur für Arbeit in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Zeit für Neues – Zeit für Weiterbildung postuliert die Arbeitsagentur Gelsenkirchen. Zu diesem Motto biete sie in Corona-Zeiten einen Aktionstag.

Unter dem Motto: „Zeit für Neues – Zeit für Weiterbildung!“ bietet die Arbeitsagentur auch in Gelsenkirchen am Donnerstag, 6. Mai, von 7 bis 18 Uhr eine kostenlose Hotline an.

Das Team Berufsberatung im Erwerbsleben der Arbeitsagentur informiert und berät seit Januar 2021 arbeitslose und beschäftigte Menschen. Das Angebot erschien dringend nötig: Durch die Covid-19 Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen wurde die Berufswelt noch schneller zu einer digitalen Welt. Der Arbeitsmarkt und die Berufsbilder verändern sich rasend schnell.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

„Die neuen Strukturen bieten aber auch Chancen, die für eine beruflichen Entwicklung genutzt werden können. Beschäftigte und arbeitsuchende Menschen sollten sich jetzt die Frage stellen, ob sie für die Zukunft beruflich gut aufgestellt sind und sich die Zeit nehmen, sich mit den Themen Neuorientierung, Qualifizierung und berufliche Weiterbildung auseinanderzusetzen“, heißt es in einer Einladung der Agentur für Arbeit. Die Berater und Beraterinnen laden alle Interessierten ein, sich am 6. Mai im Rahmen des Aktionstages zu beruflichen Veränderungen und Perspektiven beraten zu lassen. Ansprechbar sind sie unter 0209 164 905.

Weitergehende Informationen zur Berufsberatung im Erwerbsleben gibt es hier: https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/gelsenkirchen/berufsberatung-im-erwerbsleben