App-gesteuerte DHL-Station in Gelsenkirchen-Bismarck fertig

Gelsenkirchen-Bismarck. In Gelsenkirchen-Bismarck gibt es eine neue DHL-Packstation vor einem Aldi-Markt. Sie lässt sich ausschließlich per Smartphone bedienen.

DHL hat in Gelsenkirchen eine neue Packstation in Betrieb genommen. Am Aldi-Supermarkt auf der Pommernstraße 17g in Bismarck können Kunden ab sofort Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken, rund um die Uhr. Das teilte DHL am Donnerstag mit.

70 Fächer umfasst die neue Packstation, die ein Teil einer strategischen Partnerschaft zwischen DHL und Aldi Nord sei. Bis Ende 2021 soll es mehr als 1000 Stationen auf den Parkplätzen im gesamten Filialgebiet der Supermarktkette geben. Die neue Station in Gelsenkirchen-Bismarck kann dabei ausschließlich mit dem Smartphone bedient werden. Es handelt sich um einen App-gesteuerten Automatentyp. Der Automat hat keinen separaten Bildschirm.

DHL: Weitere Packstationen sollen entstehen

„Die Rückmeldung der Kunden ist sehr positiv und es hat sich gezeigt, dass die allermeisten Packstationskunden mit der Nutzung von Apps auf ihrem Smartphone bestens vertraut sind“, sagte dazu Holger Bartels von der DHL Group.

Ein Großteil dieser App-gesteuerten Station werde darüber hinaus mit Solarenergie betrieben. Bartels: „Wir werden unseren Service damit noch näher zu unseren Kunden bringen und klimafreundlicher machen.“

Seit 2003 stellt DHL in Deutschland Packstationen auf. Im gesamten Gelsenkirchener Stadtgebiet verteilt gibt es bereits mehrere Dutzend Packstationen und Paketshops. Aufgrund von hoher Nachfrage, die unter anderem wegen des immer beliebter werdenden Online-Shoppings gestiegen sei, möchte DHL das Angebot erweitern und nach eigener Angabe bis 2023 12.000 Stationen im ganzen Land betreiben.