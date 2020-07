Anzeigen: Zeuge beobachtet Raddieb – Polizei findet Drogen

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Gelsenkirchener Polizei einen Fahrraddieb (Symbolbild) am Mittwoch, 29. Juli, fassen können. Die Beamten fanden bei dem 47-Jährigen außerdem noch Drogen.

Dank eines aufmerksamen Zeugen hat die Gelsenkirchener Polizei einen Fahrraddieb am Mittwoch, 29. Juli, fassen können. Die Beamten fanden bei dem 47-Jährigen außerdem noch Drogen.

Zeuge beobachtet, wie der 47-Jährige das Radschloss knackte

Der Polizei zufolge hatte ein 32-jährige Gelsenkirchener beobachtet, wie ein Mann am Mittwoch gegen 19.24 Uhr an der Schalker Straße in Schalke das Schloss eines Fahrrades knackte und sich damit davon machte.

Vorwand des Diebes: Geglaubt, dass das Rad niemand gehört

Die alarmierten Beamten trafen den Tatverdächtigen nur wenig später auf der Grillostraße an und kontrollierten ihn. Bei der Befragung gab er laut Polizei an, dass das Rad schon lange an einer Laterne gestanden hatte und er davon ausgegangen sei, dass es niemandem gehöre. Weil der 47-jährige Iraker verschiedene Identitätsnachweise vorzeigte und über keinen festen Wohnsitz verfügt, nahmen ihn die Beamten vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam.

Bei Durchsuchung geringe Mengen Drogen gefunden

Bei seiner Durchsuchung wurde eine geringe Menge Betäubungsmittel gefunden. Wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz muss sich der Gefasste nun verantworten.