Anzeigen: Vier Fahrer in Gelsenkirchen ohne Führerschein

Gelsenkirchen. Viermal sind Gelsenkirchener Polizisten auf Autofahrer ohne Führerschein gestoßen. Zweimal erwischten sie Fahrer unter Drogen.

Vier Autofahrer ohne gültigen Führerschein, dazu zwei weitere Fahrer, die unter Drogen standen – das ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle der Polizei am Donnerstag, 17. Dezember.

Gelsenkirchener Polizisten syrischen und britischen Führerschein vorgezeigt

Gegen 9.15 Uhr hielten Polizeibeamte am Donnerstag einen 55-jährigen Gelsenkirchener im Ortsteil Schalke an. Dieser wies sich mit einer syrischen Fahrerlaubnis aus, mit der er allerdings in Deutschland nicht am Straßenverkehr teilnehmen darf. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet sowie das Führen von Fahrzeugen innerhalb Deutschlands bis zum Erwerb einer gültigen Fahrerlaubnis untersagt.

Gelsenkirchener Polizei: Drogentest schlagen zweimal an

Weiterhin stießen die Beamten gegen 22.15 Uhr in Schalke auf einen 34-jährigen Fahrer, der lediglich einen britischen Lernführerschein vorweisen konnte. Auch diesen Gelsenkirchener erwartet ein Strafverfahren. Bei weiteren Verkehrskontrollen ertappten die Kontrolleure eine 37-jährige Opel-Fahrerin sowie einen 21-jähriger Mercedes-Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis.

Zudem kontrollierten die Ordnungshüter einen 19-jährigen Dorstener sowie einen 32-jährigen Gelsenkirchener. Bei beiden Fahrern schlug ein Drogentest positiv an. Die Männer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.