Anzeige nach Schüssen bei Hochzeitskorso in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Horst. Schüsse bei einem Hochzeitskorso in Gelsenkirchen: Die Polizei stellte die Waffe sicher, fand zudem noch abgebrannte Pyrotechnik.

Ein Hochzeitskorso gestoppt hat die Gelsenkirchener Polizei. Zeugen hatten nach Behördenangaben Schüsse gehört und Alarm geschlagen. Die Beamten schrieben Anzeigen.

Dem Polizeibericht zufolge alarmierten Zeugen am Donnerstag, 11. Juni, einen Hochzeitskorso im Stadtteil Horst, bei dem mehrere Schüsse abgegeben worden sein sollen. Rund 20 Fahrzeuge waren gegen 17.55 Uhr auf der Straße An der Rennbahn in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Polizeibeamte stoppten den Korso an der Kreuzung Grothusstraße/Lehrhovebruch und kontrollierten alle Fahrzeuginsassen.

Weitere Anzeige wegen des Abbrennens von verbotener Pyrotechnik

Beim Personen-Check erklärte laut Polizei ein 24-Jähriger, mehrere Schüsse abgegeben zu haben. Die Polizisten stellten darauf die PTB-Waffe sicher und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Gelsenkirchener. Das Kürzel PTB steht für Reizstoff-, Schreckschuss- und Signalwaffen.

In einem anderen Fahrzeug stießen die Gelsenkirchener Beamten auf abgebrannte Pyrotechnik, die ebenfalls sichergestellt wurde. Die Beamten schrieben auch hier eine Anzeige.