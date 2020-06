Einbruchsdiebstahl Anwohnerinnen halten Einbrecherin in Gelsenkirchen fest

Gelsenkirchen-Hassel. Auf frischer Tat ertappt und festgehalten bis die Polizei da war haben zwei Frauen aus Gelsenkirchen eine Einbrecherin im Keller.

Eine Einbrecherin weniger in Gelsenkirchen unterwegs: Eine beherzte Anwohnerin hat am Donnerstag, 18. Juni, die Diebin auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm die Frau vorläufig fest.

Aufgeschreckt durch verdächtige Geräusche im Keller ihres Wohnhauses an der Hestermannstraße in Hassel, ist die Anwohnerin am Donnerstag gegen 9.20 Uhr mit einer Nachbarin dem verdächtigen Treiben auf die Spur gegangen.

Nachbarinnen halten mutmaßliche Einbrecherin fest und alarmieren Polizei

Die beiden Frauen trafen im Untergeschosse auf eine 31 Jahre alte Gelsenkirchenerin, die sich unberechtigterweise in einem der Kellerräume aufhielt. An zwei Kellertüren waren zudem die Vorhängeschlösser gewaltsam geöffnet worden. Die beiden Frauen hielten die Tatverdächtige fest und alarmierten die Polizei. Die Beamten nahmen die 31-Jährige vorläufig fest und brachten sie ins Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook