Anne Schürmann macht auch mit 70 Jahren noch Politik

Gelsenkirchen. Die FDP nennt sie ihre „Grande Dame“. Am Wochenende feierte Anne Schürmann ihren 70. Geburtstag. Aufhören mit der Politik will sie noch nicht.

Am Wochenende feierte Anne Schürmann, als Freie Demokratin in Gelsenkirchen seit vielen Jahren aktiv, ihren 70. Geburtstag im Kreis der Familie. Seit knapp 50 Jahren hält sie ihren Liberalen die Treue. Und das soll auch weiterhin so bleiben: Im September, nach der Kommunalwahl, möchte sie wieder in die Bezirksvertretung Nord einziehen, der sie seit langem angehört.

„Denkst du an Anne Schürmann, dann denkst du zuerst an die FDP“, sagt Susanne Cichos, die Oberbürgermeister-Kandidatin der Liberalen. Seit 1972 hält die Mutter von drei erwachsenen Kindern „ihrer FDP“, wie sie gerne schmunzelnd sagt, die Treue. „Anne Schürmann ist mehr als das Gesicht unserer Partei, sie ist eine engagierte Kämpferin für die Freiheit und Gerechtigkeit, eine Kämpferin für die Schwächeren in unserer Gesellschaft. Seit über 45 Jahren engagiert sie sich ehrenamtlich in der Partei und in unserer Heimatstadt. Dafür verdient sie nicht nur unser aller Respekt und Anerkennung, sondern unseren größten Dank!“, lobt Susanne Cichos.

Landschaftsverband, Bezirksvertretung, Ratsmitglied und Ehrenvorsitzende

Seit 1977 ist sie auch selbst aktiv in der Politik: zunächst als Mitglied des Bezirksvorstandes Ruhr der FDP. Von 1989 bis 2002 stand sie an der Spitze des Kreisverbandes Gelsenkirchen. Dabei war ihr vor allem die Förderung von jungen Menschen wichtig.

Die Interessen Gelsenkirchens hat sie über Jahre als Delegierte auf Landes- und Bundesparteitagen vertreten. Zehn Jahre arbeitete sie als Sachkundige Bürgerin innerhalb der FDP-Fraktion beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe. 1999 gelang ihr bei der Kommunalwahl der Einzug in die Bezirksvertretung Nord. Seitdem kämpft sie im Bezirk für die Belange der Bueraner. Anne Schürmann fehlt in kaum einer Sitzung, sie befasst sich im Vorfeld mit jedem einzelnen Tagesordnungspunkt, ist immer informiert und fragt hartnäckig nach. Erst jüngst protestierte sie vehement, als die städtische Verwaltung in „ihrem“ Buer keine ausschilderungswürdigen Sehenswürdigkeiten sah.

Spitzenkandidaten der FDP im Bezirk Nord im September

Von 2005 bis 2014 gehörte Anne Schürmann zudem dem Rat der Stadt an, seit 2011 ist sie Ehrenvorsitzende ihrer Partei. Für diese Ehrung mussten die Liberalen sogar ihre Satzung ändern, die das nicht vorsah. „Wir sind ihr zu großem Dank verpflichtet“, begründete FDP-Chef und MdB Marco Buschmann damals die (einstimmige) Entscheidung.

70 Jahre sind für Anne Schürmann kein Grund, sich auf’s Altenteil zurückzuziehen. Sie ist so frei und tritt auch in diesem Jahr wieder in ihrem Wahlkreis Buer-Ost bei der Kommunalwahl an. Als Spitzenkandidatin der FDP für den Bezirk Nord und auf Listenplatz 5 der Ratsreserveliste will sie in den kommenden Jahren das Bild der Stadt mitgestalten.