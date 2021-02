Angriff auf Kontrolleur (59): Polizei fasst Tatverdächtige

Gelsenkirchen. Ein Kontrolleur ist in einer Gelsenkirchener U-Bahnstation angegriffen worden. Die Polizei nahm anschließend zwei Tatverdächtige fest.

Ein Kontrolleur ist am Dienstagnachmittag in der U-Bahnstation Leipziger Straße in Schalke angegriffen worden - die Tatverdächtigen wurden kurze Zeit später gefasst. Das teilte die Gelsenkirchener Polizei am Mittwoch mit.

Der Mitarbeiter eines Verkehrsbetriebes wollte gemeinsam mit einer Kollegin eine Gruppe von Jugendlichen kontrollieren. Infolgedessen benahmen diese sich dem Kontrolleur gegenüber „äußerst respektlos“, so die Polizei. Der 59-Jährige machte schließlich Gebrauch von seinem Hausrecht und verwies die Jugendlichen aus der Station. Daraufhin schlug einer der Jugendlichen den Kontrolleur. Dieser ging leicht verletzt zu Boden.

Kontrolleur muss nach Angriff ins Krankenhaus

Zwei Tatverdächtige, die in der Zwischenzeit geflohen waren, wurden von der alarmierten Polizei nach Hinweisen in einem Mehrfamilienhaus in der Liboriusstraße gefasst. Ein 15- sowie ein 16-Jähriger wurden mit auf die Wache genommen, wo sie später ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden. Die Beamten leiteten in der Folge ein Strafverfahren ein, die Ermittlungen dauern an. Der Kontrolleur hingegen musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.