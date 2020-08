AnGEsagt: Wochenendtipps in Gelsenkirchen

Ab ins Wochenende – aber wohin? Wir haben ein paar Empfehlungen für Sie. Wochenendtipps für Gelsenkirchens Süden von Maria Eckardt.

Konzerte am See

Vier Wochen lang jeweils von Donnerstag bis Samstag (der Start war in dieser Woche) gibt’s unter dem Namen „Aus der Art am See“ DJs, Bands, Lesungen und Designmärkte am Wissenschaftspark in Ückendorf. Der Vorplatz an der Munscheidstraße 14 wird in einen Biergarten mit Bühne umgewandelt. Maik Rokitta vom „1Null7“ lädt in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen zu mehreren Konzerten und Kunstveranstaltungen ein. Am Freitag, 21. August, wird es von 18 bis 22 ein „Open Mic“ geben. Igor Lopez spielt am Samstag, 22. August von 16 bis 22 Uhr. Tickets sind ab 5 Euro unter www.1null7.de buchbar und, wenn noch verfügbar, an der Abendkasse.

Großer Buchverkauf

Bücher zum Kilopreis, Zeitschriften, Filme, Musik und Hörbücher werden im Mehrzweckraum neben der Kinderbibliothek, Ebertstraße 19, verkauft. Der Erlös der Medienbörse fließt vor allem in Projekte und Veranstaltungen der Stadtbibliothek für Kinder und Jugendliche. Termine sind unter anderem am Freitag, 21. August, 13 bis 18 Uhr, und am Samstag, 22 August, 10 bis 13 Uhr.

Wohnzimmer-Konzert

Das Wohnzimmer GE startet wieder mit seinen Freitagskonzerten. Hannes Weyland und Pele Caster gastieren am Freitag, 21. August, für ein Konzert. Mal spielen sie solo, mal gemeinsam. Pele hat im Juni dieses Jahres die Single „Alles Eskaliert“ veröffentlicht. Hannes, der bereits ein Onlinekonzert fürs Wohnzimmer spielte, hat ebenfalls seine neue Single „Gold“ im Gepäck. Einlass 18 Uhr, Start um 19 Uhr. Eintritt 5 Euro, weitere freiwillige Spenden erwünscht. Tickets ausschließlich im Vorverkauf unter wohnzimmer-ge.de

VR-Festival Places

Abtauchen in digitale Welten: „Places“, Deutschlands größtes Festival für Virtual Reality, steigt nach der Premiere 2018 zum zweiten Mal in Ückendorf. Noch bis Samstag, 22. August, dreht sich rund um die Bochumer Straße alles um neueste Entwicklungen. Besucher können kostenfrei VR-Games und -Anwendungen an über 20 Stationen auszuprobieren. Das ist auf Hinterhöfen, in Ladenlokalen oder leerstehende Altbauten – aber auch online – erlebbar. Das Programm mit Zeitplan unter: places-festival.de/programm

Musik im Zirkus

Am Freitag zu Gast im Circus Probst: Die Band „Tomkante“. Foto: Ulrich Bangert / WAZ FotoPool

Auch im Zelt des Circus Probst, Revierpark Nienhausen, Feldmarkstraße 201, wird es wieder musikalisch. Am Freitag, 21. August, gastiert ab 19 Uhr die fünfköpfige Band „Tomkante“ mit deutschem Pop-Rock. Tickets gibt es noch an der Abendkasse. Am Samstag, 22. August, folgt ab 19.30 Uhr Martin Engelien. Der Bassist und Produzent hat weltweit mit unzähligen Musikern zusammengespielt – unter anderem mit Helge Schneider, Herwig Mitteregger und Toto Blanke. Er ist Gründungsmitglied der Klaus Lage Band („1000 und 1 Nacht“), co-komponierte die Filmmusiken zu den Schimanski-Kinoerfolgen „Zahn um Zahn“ und „Zabou“, spielte bei TV-Shows und war als Bassist bei Peter Maffays Rockshow „Tabaluga & Lilli“ dabei. Karten unter: www.martinengelien.de

Schlager-Benefiz

Bereits ausverkauft: Am Sonntag, 23. August, findet von 13 bis 20 Uhr die Schlager-Zirkus-Benefiz-Veranstaltung für die Polizeistiftung NRW statt. Dabei sind unter anderem Alex Rosenrot, Olaf Henning, Michael Fischer und Steffen Jürgens.

Haben Sie Veranstaltungstipps oder Szene-Informationen für uns? Dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Angesagt“ an: redaktion.gelsenkirchen@waz.de