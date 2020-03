AnGEsagt: Wochenendtipps für Gelsenkirchens Süden

„Cat o’Nine“ spielen am Samstag nicht in Gelsenkirchen, sondern in Hamm.

Gelsenkirchen. Ab ins Wochenende – aber wohin? Wir haben ein paar Empfehlungen für Sie. Wochenendtipps für Gelsenkirchens Süden von Maria Eckardt.

AnGEsagt ist aufgrund des Coronavirus aktuell eher das Meiden von Menschenmassen. Viele Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Auch für dieses Wochenende hat sich das Freizeitangebot deutlich verkleinert. Für folgende Veranstaltungen gab es bisher keine Absagen:

Konzert von „Cat o’Nine“

Genau ein Jahr nach ihrer CD-Release-Show ihres Debüts „Weit hinaus“ wollten „Cat o’Nine“ am Samstag zurück in die Rocklobby des Musikprobenzentrums Consol4 kehren. Doch das Konzert wurde seitens des Veranstalters IKM abgesagt. Allerdings findet das Konzert trotzdem statt – nur nicht in Gelsenkirchen. „Cat o’Nine“ treten nun um 17.30 Uhr am Samstag, 14. März, in Hamm im „Pirates“, Südstraße 10, auf. Zur Feier des Tages wird es auch ein Pre-Opening des Songs „Weit hinaus“ geben. Begleitet werden sie von „Baumbart“.

„PsyGEdelic“ geht in Runde zwei

Ein psychedelischer Bewusstseinszustand allein mit Musik. Die Kulturbar Spunk am Festweg 21 lädt am Samstag, 14. März, zur „PsyGEdelic Vol. II“. Ab 18.30 Uhr stehen dann mehrere Bands auf der Bühne. Dabei sind „Ariez“ mit Heavy-Rock,, „Zen Trip“ mit Musik der 70er, Spirit Detective“ mit Stoner, Psych und ebenfalls Musik der zoer sowie „Disintegrated“ mit Grunge-Rock. Eintritt 4 Euro.

Haben Sie Veranstaltungstipps?

Haben Sie Veranstaltungstipps oder Szene-Informationen für uns? Dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit dem Betreff „AnGEsagt“ an: redaktion.gelsenkirchen@waz.de