AnGEsagt: Unsere Tipps zum Wochenende in Gelsenkirchen

Babylon-Vintage-Abend

Wer in die wilden 20er Jahre eintauchen möchte, ist am Samstag, 3. Oktober, im Stadtbauraum an der Boniverstraße 30 in der Feldmark an der richtigen Adresse. Vor Ort gibt es ab 18 Uhr Live-Musik der „Bandonion-Freunde Essen“ mit Gabi Beckenbach. Sie singt originalargentinische Tangos mit ihren eigenen deutschen Texten. zum Tango-Tanzen, einem Dampfer-Deck mit Liegestühlen und Video-Installationen, leckeren kleinen Häppchen, einer Absinth-Bar und kleinen Überraschungen, wie historischer Spielgeräte und Plattenspieler, sind die Gäste ebenfalls eingeladen. Um entsprechende Garderobe wird gebeten. Karten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Eine Voranmeldung ist erforderlich unter: stadtbauraum@gelsenkirchen.de

Dunkle Klänge im Zirkus

Freitag, Samstag und Sonntag: Gleich an drei Tagen wird es vom 2. bis 4. Oktober im Circus Probst, Feldmarkstraße 201, musikalisch. Der Stil geht dabei in düstere Gefilde. „Rotersand“ (Synthiepop/Gothic-Electro) und „Noyce™“ (Electro-Pop) gastieren am Freitag. Einlass ist um 19 Uhr, Start um 19.30 Uhr. Am Samstag zur selben Zeit steht dann Billy Andrews alias The Dark Tenor, ein deutsch-amerikanischer Opernsänger, mit seinem Akustik-Trio auf der Bühne. Der Musiker gehört zu den erfolgreichsten Crossover-Musikern im deutschsprachigen Raum. Am Sonntag spielen dann Frozen Plasma (Electro-Pop) und Future Lied To Us (Electro-Pop) mitten in der Manege. Tickets für das Sonntagskonzert unter www.deinetickets.de, für die anderen Konzerte gibt’s lediglich noch Restkarten an der Abendkasse.

Jazz in der Bleckkirche

In der Bleckkirche - Kirche der Kulturen in Gelsenkirchen wird es musikalisch. Die Bochumer Initiative „Tatort Jazz“ unter der Leitung der Jazzmusikerin Milli Häuser ist zu Gast. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Jazz im Kirchraum: Am Freitag, 2. Oktober, erklingen in der Bleckkirche, Bleckstraße, Jazz-Klänge. Die Bochumer Initiative Tatort Jazz unter der Leitung der Jazzmusikerin Milli Häuser samt Hausband ab 20 Uhr zu Gast. Es gibt ruhige, von schönen Melodien getragene Balladen sowie lebendige, lebensfrohe Musik mit Streetbeatmusik-Charakter und Modern Jazz Kompositionen. Mit dabei: Matthias Dymke (Posaune), Alex Morsey (Bass), Uwe Kellerhoff (Drums), Peter van der Heusen (Saxophon) und Milli Häuser (Vocals). Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter mail@bleckkirche.info oder telefonisch 0209 595984.

Dichtkunst auf Consol

Christoph Wenzels und Lars Reyers gastieren am Freitag, 2. Oktober, um 20 Uhr im Consol Theater. Im Gepäck haben sie unter dem Titel „Lidschluss – Magische Maschinen“ hochpoetische Dichtkunst. Michael Gees, der renommierte Pianist und Gründer des Consol Theaters, improvisiert dazu. Dieser Termin ist ein Nachholtermin, der coronabedingt verschoben wurde. Der Eintritt beträgt 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Zauberei im Zirkus

In der brandneuen Show „Cinemagic“ von Marco Weissenberg, Timothy Thomson und Axel Adams erwartet die Zuschauer ein Mix aus Comedy und Illusionen, bei dem man Künstler ganz genau auf die Finger geschaut werden. „Magie wie im Film – nur in echt!“ ist das Motto. Marco Weissenberg ist Deutscher Vizemeister der Zauberkunst, hat Film studiert und ist ein absoluter Serienjunkie. Timothy Thomson hat als Kreuzfahrt-Magier die ganze Welt gesehen. Axel Adams führt ein Doppelleben als Zauberkünstler und Mediengestalter. Auf der Bühne täuscht er nicht etwa mit Kameraschnitten, sondern manipuliert die Gedanken der Zuschauer, moderiert charmant durch die Show und lässt dabei seine Illusionen aussehen wie Filmtricks. Die Veranstaltung findet am Sonntag, 4. Oktober, von 14 bis 16 Uhr Circus Probst, statt.

Haben Sie Veranstaltungstipps?

