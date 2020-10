Angesagt AnGEsagt: Das ist am Wochenende in Gelsenkirchen los

Gelsenkirchen. Lesungen, Musiktheater, Kunstausstellung und Kino: In Gelsenkirchen ist einiges los. Unsere Ausgeh-Tipps für das kommende Wochenende.

Lesungen mit Tenor Martin Homrich im Musiktheater im Revier

Etwas auf die Ohren gibt es im Musiktheater im Revier (MiR): Der Tenor Martin Homrich hält dort am Freitag, 9. Oktober, eine Lesung im Rahmen der Reihe „Hör.Genuss“. Homrich ist sei der Spielzeit 2017/18 ein festes Ensemblemitglied am MiR. Gastspiele führten den Sänger unter anderem an die Mailänder Scala, die Deutsche Oper Berlin, die Pariser Oper oder die Bayreuther Festspiele. Los geht es um 19.30 Uhr. Tickets gibt es unter https://shop.musiktheater-im-revier.de/de/tickets/hoergenuss (Kosten: 11 Euro).

André Wülfing liest im Consol-Theater „Tausend Jahre im Augenblick“

Der Gelsenkirchener Schauspieler und Regisseur André Wülfing liest am Freitag im Consol-Theater aus dem epischen Roman eines vietnamesischen Autors. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Eine zweite Lesung findet am Freitag im Consol-Theater statt: „Tausend Jahre im Augenblick“, so heißt der epische Roman des vietnamesischen Autors Ngo Nguyen Dung, aus dem Schauspieler und Regisseur André Wülfing liest. Geburt, Alter, Krankheit und Tod – die ersten der vier Edlen Wahrheiten der buddhistischen Lehre – stehen im Mittelpunkt von zwei Erzählsträngen, die Jahrhunderte getrennt voneinander ablaufen. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro, ermäßigt 8 Euro.

„Black Rider“-Vorstellung im Musiktheater im Revier

Theaterfans kommen am Samstag, 10. Oktober, auf ihre Kosten. Im Musiktheater im Revier gibt es eine Vorstellung des Musiktheaterstücks „The Black Rider. The Casting of the Magic Bullets.“ Ab 19:30 Uhr erleben Zuschauer live die Liebesgeschichte zwischen Försterstochter Käthchen und Amtsschreiber Wilhelm. Um 19.20 Uhr startet der Abend mit einer Einführung. Alle Vorstellungen von „Black Rider“ bis einschließlich 31. Dezember sind nur an der MiR-Theaterkasse (0209 4097 200) buchbar.

Roman Pilgrim zeigt in seinem Atelier acht neue Kunstwerke

Lange war er in der Corona-Pause, nun meldet sich Roman Pilgrim zurück. Der Gelsenkirchener Künstler zeigt am Samstag acht neue Kunstwerke, die während des Lockdowns entstanden sind. Foto: Joachim Kleine-Büning / Funke Foto Services GmbH

Für Kunstliebhaber ist auch etwas dabei. Der Künstler Roman Pilgrim öffnet nach langer Corona-Pause erstmals wieder die Pforten seines Ateliers: Am Samstag von 12 bis 18 Uhr, präsentiert er in seinen Räumlichkeiten in der Bochumer Straße 162 acht neue Werke, die während des Lockdowns entstanden sind und aufgrund der Einschränkungen bisher unter Verschluss geblieben sind.

Seniorenkino in der Flora zeigt Film von Stanley Kubrick

Im März musste der Film coronabedingt ausfallen, nun wird er endlich gezeigt: Im Kulturraum „Die Flora“ geht am Sonntag, 11. Oktober, die Filmreihe für Senioren mit dem Klassiker „Rat mal wer zum Essen kommt“ von Stanley Kubrick in die nächste Runde. Um 15 Uhr geht es los, Einlass ist ab 14.30. Der Eintritt kostet 5 Euro inklusive Kaffee. Für GE-Pass-Inhaber ist die Veranstaltung kostenfrei. Die anschließende Diskussion moderiert Manuel Blase, Student der Medienwissenschaft, in Zusammenarbeit mit den Vertreterinnen der Projektwerkstatt 50+ und dem Generationennetz. Eine Kartenreservierung ist zwingend erforderlich: 0209 169-9105.