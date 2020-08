AnGEsagt: Ab ins Wochenende mit Maria Eckardt

Konzert am Bahnbetriebswerk Bismarck in Gelsenkirchen: Mit „Gentle Movement“ (hier im Bild), „Tisch 17“, „Pan2m“ und „Relate“ spielen gleich vier Bands zwischen Waggons und alten Gleisen. Los geht es an der Grimbergstraße 18 am Samstag ab 18 Uhr. Hundert Gäste dürfen auf das Gelände.