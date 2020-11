AnGEkommen: „Wie Gelsenkirchen zu meiner Heimat wurde“

Jesús Carlos de Barrio aus Horst ist begeistert von den sogenannten deutschen Tugenden: zuverlässig, pünktlich, pflichtbewusst. Ist das nicht etwas verkrampft und spießig? „Nein, überhaupt nicht. Das macht das Zusammenleben und -arbeiten so einfach und angenehm. Ich liebe Deutschland und die Deutschen“, erklärt der Gelsenkirchener Spanier überzeugend und begeistert.

Dabei war 1971 für den schlanken jetzt 62-Jährigen – gefühlt – das Leben erst einmal zu Ende. Mit der Mama und sieben Geschwistern siedelte er aus dem nordspanischen Valladolid, einer Großstadt mit historischem Zentrum und reichen Kunstschätzen in den Essener Norden über. Zu dem Zeitpunkt lebte und arbeitete der Vater schon drei Jahre im Ruhrgebiet.

Es war für den Zwölfjährigen der Weltuntergang

„Es war für mich der Weltuntergang. Ich war zwölf Jahre alt und kannte nur die Franco-Diktatur. Spanien war der Mittelpunkt der Erde, so bin ich aufgewachsen. Deutschland – wo und was ist das denn?“ Und dann wohnte die Familie plötzlich nahe der Straßenbahn in Essen an der Vogelheimer Straße und Jesús verstand die Welt und auch die Menschen nicht mehr. „Ich dachte, die sprechen alle spanisch. Ich war völlig geschockt“, sagt der Gelsenkirchener. „Ich wollte nur noch zurück nach Spanien.“

WAZ-Serie „Erfolgreiche Migranten"

Den Weg ins neue deutsche Leben ebneten viele liebevolle Helfer „auf hoher Ebene.“ Er kam auf die Hauptschule, an der eine Spanischlehrerin dem Zwölfjährigen den Einstieg ins Deutsche einfach machte. „Zusätzlich bekam ich auf dem Gymnasium täglich zwei Stunden Deutschunterricht, sodass ich die Sprache sehr schnell lernte“, erzählt er.

Spanische Gewohnheiten mussten über Bord geschmissen werden

Aber spanische Lebensgewohnheiten musste er radikal über Bord werfen. Ein Papierchen auf der Straße einfach auf den Boden werfen, das ging in Deutschland gar nicht. „Das musste ich erst lernen. Denn in Valladolid kam die Müllabfuhr und kehrte zusammen, was die Menschen in eine bestimmte Ecke der Straße geschmissen hatten. Hier war so vieles anders als in Spanien“, erinnert sich der 62-Jährige.

Sein Elternhaus war streng katholisch, Mama hatte Abitur und in Spanien studiert, Papa war Schneider, arbeitete in Deutschland zunächst in einer Gießerei, später bei der Post in Düsseldorf. Aber: Die Eltern waren offen für Vielfalt und sehr respektvoll. Fuß fassen konnten alle acht Kinder, einige der Jüngeren haben Abitur und studiert, Arbeit haben sie immer alle gefunden. „Es war nie einer arbeitslos von uns.“

Bald hat er fast 50 Jahre in Deutschland gearbeitet

Der Mann mit dem klangvollen Namen begann mit 16 Jahren eine Lehre, lernte Stahl- und Maschinenbau und arbeitet jetzt in der Logistikbranche. Wenn er in absehbarer Zeit seinem Beruf „adiós“ sagt, hat er 49,2 Jahre gearbeitet. „Und das gerne.“ Aufhören könnte er natürlich schon lange. „Aber warum soll ich?“ fragt er. Bald kann er mit seiner Frau – er hat Kinder und Enkel – endlich bei freier Zeiteinteilung mal in Spanien und mal in Deutschland wohnen. Seine Frau, „das süße Mädchen aus Schaffrath“, lernte er beim Tanzen kennen. „Dass sie Spanierin war, habe ich erst viel später gemerkt.“ Geheiratet haben die beiden am 10.10.80 in Gelsenkirchen. „Aber natürlich vermisse ich Spanien“, gibt Jesús Carlos de Barrio zu.

Aber in das Land zurückziehen: Niemals. „Würde ich in Spanien leben, käme ich auch in der Realität an. Ich müsste die Probleme, die das Land hat, aufnehmen, meine Illusionen würden zerstört“, gibt der fröhliche Jesús zu. Es soll bitte so bleiben wie es ist. Offen und stolz sagt er: „Mein bester Freund ist Deutscher.“