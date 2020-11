An der Kasse: Fausthiebe, Schläge mit Kiste und Pfefferspray

Räuberischer Diebstahl in Gelsenkirchen: Faust und Getränkekiste flogen, sogar Pfefferspray war im Einsatz. Per Kamerafotos werden zwei Täter gesucht.

Nach einem räuberischen Diebstahl in einem Supermarkt im August dieses Jahres in Gelsenkirchen-Schalke sucht die Polizei per Fotos aus Überwachungskameras nach einem Männer-Duo. An der Kasse kam es zu einem Gerangel, es wurde mit einer Kiste zugeschlagen, Pfefferspray eingesetzt.

Dieb schlägt Zeugen mit Getränkekiste, Helfer wehrt sich mit Pfefferspray

Die beiden Männer wurden dabei beobachtet, wie sie am Dienstag, 18. August, um 18.15 Uhr in einem Supermarkt an der Overwegstraße Ware in einen Rucksack steckten. Anschließend nahm einer der Männer den Rucksack und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Sein Komplize legte Kleinigkeiten in den Einkaufswagen und stellte sich zunächst in die Schlange an der Kasse.

Ein Zeuge sprach den Rucksackträger an, der ihn daraufhin zunächst mit der Faust und dann mit einer leeren Getränkekiste schlug. Der Zeuge wehrte sich mit Pfefferspray, das aber zeigte keinerlei Wirkung. Das Duo flüchtete unerkannt.

Die Polizei sucht diesen Mann. Wer kann helfen, ihn zu identifizieren? Foto: Foto: Polizei

Hinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240. Die Fotos sind bei der Polizei über https://url.nrw/4xS abrufbar.