Mandy Bois, Mutter von drei kleinen Kindern, sorgt sich, dass herabfallende Gebäudeteile beim Abriss des Amtsgerichts in Gelsenkirchen-Buer erneut in ihren Garten Am Goldberg stürzen könnten. Erst am Montag, 12. April, war eine Metall-Leiter unmittelbar neben die Spielgeräte ihrer Kinder gefallen.