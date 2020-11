Gelsenkirchen. Täglich beschweren sich verzweifelte Gelsenkirchener über das überforderte Gesundheitsamt in der Corona-Pandemie. So reagiert jetzt die Stadt.

Tage, mitunter wochenlanges Warten auf einen Anruf, eine Anweisung, auf Aufklärung. Unzählige Stunden verharren in der Telefon-Warteschleife, unfreundliche, gestresste Mitarbeiter, mehrfache Aufforderungen ein und dieselben Daten zu übermitteln und am Ende viele ratlose und verärgerte Bürger.

So in etwa lassen sich die Erfahrungen zusammenfassen, die viele Gelsenkirchener in den vergangenen Wochen mit dem Gesundheitsamt der Stadt sammelten.

Dass das Gesundheitsamt überfordert ist, dem Coronageschehen in der Stadt hinterherläuft, hatte Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff schon vor Wochen eingeräumt . Bis zu einem Inzidenzwert von 50 , so Wolterhoff, war das Amt wie vom Land vorgegeben, gerüstet.

Seit dieser Wert überschritten ist, passt das Verhältnis der Kontaktverfolger im Gesundheitsamt aber nicht mehr zur Zahl der Corona-Verdachtsfälle in Gelsenkirchen. Daran konnten bis zuletzt auch die zusätzlich eingesetzten Bundeswehrsoldaten und Verwaltungsangestellten aus anderen Bereichen nicht grundlegend etwas ändern. Jetzt reagiert die Stadt auf die massive Kritik und passt ihre Corona-Strategie an die Situation an.

Was Gesundheitsdezernent Luidger Wolterhoff zur Überforderung des Gelsenkirchener Gesundheitsamt sagt:

„Auch wenn in den letzten Tagen kein weiterer drastischer Anstieg der Coronafälle in der Stadt zu verzeichnen ist, bleibt die Zahl der Neuinfektionen auf hohem Niveau und stellt gerade die Gesundheitsverwaltung weiter vor große Herausforderungen“, erklärte Wolterhoff bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des Krisenrates der Stadt.

Das Gesundheitsamt sei ständig bemüht, „die Kapazitäten massiv zu erhöhen, Abläufe und Organisation an die anhaltend hohe Belastung anzupassen“, so der Gesundheitsdezernent.

Diese neue Quarantäne-Reglung gilt in Gelsenkirchen

Deshalb gelte in Gelsenkirchen fortan: Wenn jemand positiv getestet wird, muss er nun statt 14 Tage nur noch zehn Tage in Quarantäne - vom Tag der Testung an. Die Quarantäne endet dann auch automatisch nach diesem Zeitraum. Man muss also nicht auf den Anruf des Gesundheitsamts warten.

Ist jemand aus dem eigenen Haushalt positiv getestet, müssen zum Beispiel der Partner oder die Kinder weiter 14 Tage in Quarantäne. Auch diese endet, wenn man keine Symptome zeigt, ohne dass dafür das Gesundheitsamt anrufen wird.

Ab nächster Woche bekommen positiv getestete Gelsenkirchener ein Schreiben – entweder per Mail oder Brief –, dass die neue Handhabung erklärt. Dieses Schreiben diene dann auch als Bestätigung einer COVID-Infektion für den Arbeitgeber.