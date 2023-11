Unfall in Gelsenkirchen: Das Motorrad wurde in einem Straßengraben geschleudert, der Fahrer blieb nach einigen Metern schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen.

Motorrad & Unfall Ampel-Crash in Gelsenkirchen: Motorradfahrer schwer verletzt

Gelsenkirchen-Rotthausen/Herne. Ein Motorradfahrer aus Herne hat sich bei einem Unfall schwer verletzt. Die Gelsenkirchener Polizei stößt auf gestohlene Kennzeichen.

Ein schwer verletzter Motorradfahrer, eine zerstörte Ampel und ein gestohlenes Kennzeichen – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Gelsenkirchen.

Schwerverletzter Herner im Krankenhaus – Motorrad-Kennzeichen waren gestohlen

Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben am Dienstag, 21. November, um 20.15 Uhr auf der Hattinger Straße. Ein 24-jähriger Mann aus Herne war zu dieser Zeit auf der Hattinger Straße in Richtung Gelsenkirchen unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Ampel krachte. Das Motorrad wurde in einen Straßengraben geschleudert und der Fahrer blieb nach einigen Metern schwer verletzt auf der Gegenfahrbahn liegen.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Zeugen alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei. Der Schwerverletzte wurde unmittelbar zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Reparaturarbeiten an der Ampel sperrte die Polizei die Hattinger Straße.

Bei der Überprüfung des Motorrads stellte sich heraus, dass das Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehört und zuvor als gestohlen gemeldet worden war.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen