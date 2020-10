Am Bahnhof Buer-Nord wird der Aufzug ausgetauscht

Gelsenkirchen-Buer. Ab dem 13. Oktober können Bahnreisende nicht mehr mit dem Aufzug zum Bahnhof Buer-Nord fahren: Die Bahn tauscht den Fahrstuhl aus.

Bahnreisende, die vom Bahnhof Buer-Nord in Gelsenkirchen starten oder dort ankommen, müssen ab Mitte des Monats die Treppe benutzen, wenn sie auf den Bahnsteig oder von dort auf die Straße wollen.

Die Bahn tauscht ab dem 13. Oktober den Aufzug am Bahnhof aus, teilte ein Sprecher des Verkehrsunternehmens am Freitag mit. Voraussichtlich noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Diese Möglichkeiten haben Bahnkunden aus Gelsenkirchen

Der Bahnhof an der Königswiese liegt einige Meter oberhalb des Straßenniveaus und kann deshalb nur per Treppe oder per Aufzug erreicht werden. Bahnkunden, die keine Treppen steigen können, müssten in der Zeit des Umbaus auf andere Haltepunkte ausweichen, teilte ein Bahnsprecher mit. Die einzige Linie, die den Bahnhof Buer-Nord anfährt, ist die S-Bahn-Linie 9 – die nächste Bahnhöfe an dieser Strecke sind entweder Gelsenkirchen-Hassel oder Gladbeck-West.

„Generell haben alle unserer Kunden die Möglichkeit, sich über die App „Bahnhof live“ über den aktuellen Stand der Dinge an allen unseren Bahnhöfen zu informieren“, sagte ein Bahnsprecher.

Die Arbeiten am Bahnhof Buer-Nord beginnen am 13. Oktober mit dem Rückbau des alten Aufzuges, noch in diesem Jahr soll dann der neue Aufzug fahrbereit sein, so der Bahnsprecher.