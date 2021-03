Gelsenkirchen: Zwölfjährige attackiert Frau mit Feuerlöscher

Die Polizei musste am Montagabend zu einem Einsatz in der Gelsenkirchener Altstadt ausrücken.

Gelsenkirchen. Zwölfjährige stiehlt in Gelsenkirchen Feuerlöscher und attackiert damit in der Altstadt eine Frau (33). Polizei fasst die strafunmündige Täterin.

Körperlicher Übergriff in der Altstadt: Ein Mädchen (12) hat laut Polizei Gelsenkirchen am Montagabend am Heinrich-König-Platz eine 33-Jährige attackiert. Die Frau war gegen 18.05 Uhr mit zwei Begleiterinnen (31 und 50) unterwegs, als es in Höhe der dortigen U-Bahn-Haltestelle zur Konfrontation kam.

Bespuckt und an den Haaren gezogen

Das Mädchen war der Gruppe aufgefallen, weil sie einen Feuerlöscher bei sich hatte. Diesen hatte sie, wie sich bei den späteren Ermittlungen der Polizei herausstellte, zuvor an der U-Bahn-Haltestelle Hauptbahnhof gestohlen. Als die 33-Jährige das Mädchen daraufhin ansprach, wurde sie von der Zwölfjährigen erst angespuckt, dann sprühte diese mit dem Feuerlöscher in ihre Richtung und zog sie abschließend an den Haaren.

Im nahen Umfeld der Haltestelle trafen die alarmierten Polizeibeamten die Gesuchte an, die ihre Tat zwar einräumte, sich aber weigerte, ihren Namen zu nennen. Zur Feststellung der Personalien brachten die Beamten sie erst zur Wache und danach nach Hause. In diesem Alter sind Kinder strafunmündig.