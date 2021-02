Altkleidercontainer in Gelsenkirchen brennt nachts zweimal

Ein Altkleidercontainer in Gelsenkirchen stand gleich zweimal in einer Nacht in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gelsenkirchen-Bulmke. Ein Altkleidercontainer in Gelsenkirchen stand gleich zweimal in einer Nacht in Flammen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Gleich zweimal mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr in der Nacht von Sonntag auf Montag, 14./15. Februar, ausrücken, weil ein Altkleidercontainer in Gelsenkirchen in Flammen stand.

Gelsenkirchener Polizei bittet um Zeugenhinweise, Ermittlungen wegen Brandstiftung

Der betroffene Sammelbehälter steht an der Ecke Emmastraße/Walpurgisstraße im Stadtteil Bulmke. Um 23.30 Uhr und um 4.12 Uhr wurden die Kräfte alarmiert. Die Feuerwehr löschte die Brände.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache, Brandstiftung, dauern an. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0209 365 7112 oder 0209 365 8240 zu melden.