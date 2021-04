Altersjahrgänge 1942 und 1943 können nun Impftermin buchen

In Gelsenkirchen leben rund 4000 Personen der Altersjahrgänge 1942 und 1943. Auch sie können sich ab sofort einen Termin im Impfzentrum buchen.

Es geht weiter voran bei den Coronaschutzimpfungen: Nachdem ab Freitagmorgen noch einmal 2400 zusätzliche Impftermine für über 60-Jährige über die städtische Homepage freigeschaltet wurden, haben laut Stadt Gelsenkirchen nun auch Personen der Geburtsjahrgänge 1942 und 1943 die Möglichkeit, zeitnah geimpft zu werden.

Gelsenkirchener Impfzentrum ist in der Emscher-Lippe-Halle untergebracht

Diese Entscheidung hatte das NRW-Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales am Donnerstagabend bekannt gegeben. Personen besagter Jahrgänge können ab sofort Termine im hiesigen Impfzentrum buchen, das in der Emscher-Lippe-Halle in Erle untergebracht ist. Zusätzlich kann auch ein Termin für die Lebenspartnerin oder den Lebenspartner vereinbart werden – egal, wie alt sie oder er ist.

Ein entsprechendes Schreiben gehe laut Stadt den rund 4000 Berechtigten in Gelsenkirchen in den kommenden Tagen zu. Die Anmeldung läuft über das Anmeldesystem der Kassenärztlichen Vereinigung (KV): entweder online auf der Internetseite www.116117.de oder unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/116 117 02.

Das Terminbuchungssystem der KV ist ab sofort freigeschaltet.