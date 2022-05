Das alte Klinik-Gebäudeensemble an der Hohenstaufenallee 1-5 in Gelsenkirchen: Über viele Jahrzehnte war es der Sitz der Falken NRW. Der Landesverband zieht jetzt nach Herne, verblieben sind noch zwei Mietparteien in dem Hauptgebäude. Die GGW als Eigentümerin plant, das Gebäude abzureißen und einen Wohnungsneubau zu erreichten.