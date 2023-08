Als die Gerichte entschieden: Das Parkstadion ist zu laut

Die Stadt Gelsenkirchen errichtet im Berger Feld das neue Parkstadion, das mit einem Fassungsvermögen von über 70.000 Zuschauern zur Saison 1973/74 fertiggestellt sein wird. Die Spielstätte wird Gehasst und geliebt: Mit dem Parkstadion, das am 4.8.1973 gegen Feyenoord Rotterdam (Foto) eröffnet wird, können sich die Schalker Fans nie so richtig anfreunden. Es ist zugig, man steht oder sitzt in weiter Entfernung vom Geschehen, Schutz vor Regen gibt es kaum, sportlichen Glanz ebenso wenig. Und dennoch vermissen viele die gute alte Zeit, als der Verein 2001 in die moderne Arena nebenan zieht.