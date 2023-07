Alptraum: Schicksalsschlag trifft Gelsenkirchener im Urlaub

Gelsenkirchen. Der Urlaub von vier Gelsenkirchenerinnen – Oma, Töchter und Enkelin – endete schon nach zwei Tagen mit einem Alptraum. Was passiert ist.

Es sollte ein entspannter Familienurlaub auf der griechischem Insel Rhodos werden, mit drei Generationen in trauter Gemeinsamkeit: Großmutter Sabine Ullmann (59), ihre beiden Töchter Sarah und Viviana und die neunjährige Enkelin. Doch nach nur zwei Tagen, mitten in der Nacht, endete das Familienvergnügen der vier Gelsenkirchenerinnen tragisch und jäh. Die Enkelin, die es liebte, hin und wieder nachts bei der Oma ins Bett zu schlüpfen, weckte völlig verängstigt die Mutter mitten in der Nacht, weil die Oma „so komisch atmete“.

Sarah war sofort alarmiert, gab ihre Mutter neben der ungewöhnlichen Atmung doch auch seltsame, nie gehörte Schnarchgeräusche von sich. In der Klinik bestätigten sich die schlimmsten Ängste. Die Ärzte diagnostizierten Hirnblutungen aufgrund geplatzter Aneurysmen, Sabine Ullmann lag bereits im Koma. Ihr Zustand ist lebensbedrohlich, ob, wann und in welchem Zustand sie wieder aufwachen wird, weiß niemand.

Fehlender Auslandskrankenschutz beschert Familie extrem hohe Kosten

Doch zu dieser schrecklichen Situation kommt noch eine weitere, drängende Sorge: Wovon soll man die Klinikkosten und mögliche Überführungskosten bezahlen? Eine Auslandskrankenversicherung hat die Familie nicht abgeschlossen, die Krankenkasse übernimmt lediglich die Kosten, die auch bei der Behandlung in einer deutschen Klinik anfallen würden. Wie hoch die Zusatzkosten sein werden, konnten die Töchter bisher nicht ermitteln.

„Die Deutsche Botschaft war tagelang nicht zu erreichen, am Montag sollen wir nun jemanden an der Außenstelle auf Rhodos sprechen können“, berichtet Sarah Ullmann verzweifelt. Sprachprobleme erschweren auch die Suche nach einer Unterkunft. Das Ferienquartier ist nur bis zum Mittwoch, 19. Juli, gebucht. Sarah und ihre Schwester wollen die Mutter auf keinen Fall allein auf Rhodos zurück lassen, an einen Transport ist derzeit aber gar nicht zu denken aufgrund des akuten Zustands. Zumal ein medizinischer Transport mindestens 25.000 Euro kosten würde. Die die Familie nicht „mal eben „ aufbringen könnte.

Schwestern wollen bei der Mutter bleiben und einander beistehen

Aber schon die Suche nach einer bezahlbaren Unterkunft auf der beliebten Ferieninsel mitten in der Hochsaison gestaltet sich mehr als schwierig. Alle bezahlbaren Zimmer sind längst ausgebucht, „wir haben Angebote für Wohnungen für 5000 Euro im Monat“, klagt die Tochter. „Zum Glück kann wenigstens meine Tochter jetzt zurückfliegen am Mittwoch. Sie wird abgeholt, weil sie Angst hätte, allein zu fliegen. Der Schock jener Nacht sitzt noch sehr tief bei ihr“, berichtet die Mutter. Sie und ihre Schwester wollen jedoch auf jeden Fall vor Ort bleiben, um einander und der Mutter beistehen zu können.

Spendenaktion für Klinik- und Transportkosten

Eine Gelsenkirchener Freundin von Sarah hat nun die Initiative ergriffen. Über die Spendenplattform betterplace.me hat sie eine Spendenaktion für Familie Ullmann gestartet, um zumindest die finanziellen Sorgen der Familie zu lindern. Mindestens 25.000 Euro für den medizinischen Rücktransport, Extrakosten für den Rückflug der Töchter, da der ursprüngliche Rückflug nicht rückbuchbar war, Unterkunftskosten – das geht schnell ins Uferlose. Auf der Spendenplattform ist es üblich, Spendenziele anzugeben. Das liegt bei der Familie Ullmann bei 25.000 Euro. Aktuell ist gerade ein Viertel der Summe erreicht.

Die Familie ist für die breite Unterstützung, die sie auch von Familie, Freunden und Bekannten in Gelsenkirchen bereits erfahren hat, sehr, sehr dankbar. Und hofft nun, dass die Spendenaktion zumindest die finanzielle Last besser tragen lässt.

Wer der Familie helfen möchte, kann dies über die Onlineplattform des Ablegers von betterplace.org tun – einer Plattform, die seit Jahren gemeinnützige Organisationen unterstützt. Die Aktion für die Gelsenkirchener Familie ist unter https://www.betterplace.me/not-geratene-familie

