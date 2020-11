Almaring bis Waldhaus: Gelsenkirchens liebste Nostalgiefotos

Gelsenkirchen. SMG und ISG haben historisch zusammengearbeitet: Das Ergebnis: Ein nostalgischer Kalender mit den beliebtesten Fotos von „Gerne Gelsenkirchen“.

Dieser Jahresbegleiter steckt voller Nostalgie: Die Stadtmarketinggesellschaft Gelsenkirchen SMG und das ISG, das Institut für Stadtgeschichte haben zum zweiten Mal in historischem Kontext zusammengearbeitet. Das Ergebnis: Ein Wandkalender. 5,99 Euro kostet die nostalgische Reise durch Gelsenkirchen. Der Verkauf beginnt am Montag, 9. November.

Gelsenkirchener Motive aus dem Bestand des ISG

Da ist zum Beispiel der Teich vor dem Waldhaus in der Feldmark zu entdecken, auf dem sich im Jahre 1955 jede Menge Boote und Sonntagsausflügler tummelten, oder der Löwenpark im Jahre 1968, Adrenalin verspricht das Foto vom Almaring aus dem Jahre 1978, auf dem gerade ein Autorennen gefahren wird. Die nostalgischen Fotos stammen vom ISG.

Bilder wurden auf Facebook, Instagram und Twitter veröffentlicht

Die Fotos wurden bereits auf dem SMG-Account „Gerne Gelsenkirchen“ auf Facebook, Instagram und Twitter veröffentlicht und haben eines gemeinsam: Sie erhielten jede Menge Likes in den sozialen Medien und sind die Favoriten bei den Followern. „So entstand bei uns im letzten Jahr die Idee, einen Wandkalender mit den Fotos herauszugeben, die am meisten gelikt, kommentiert und geteilt wurden“, erläutert Sandra Falkenauer, Leiterin Marketing der SMG. „Historische Fotos“, stellt ISG-Leiter Daniel Schmidt fest, „erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und werden häufig bei uns angefragt“, so Schmidt. Das Institut für Stadtgeschichte stehe daher gerne für Anfragen rund um historische Fotos zur Verfügung (isg@gelsenkirchen.de) zu erreichen.

Zum Start gibt es den nostalgischen Kalender gemeinsam mit dem Schokoladen-Adventskalender in der Stadt-und Touristinfo im Hans-Sachs-Haus in begrenzter Zahl bis 13. November für insgesamt 7,99 Euro. Verkauft wird der Kalender auch im lokalen Buchhandel.