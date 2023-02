Alles zur Verleihung des Westfälischen Blindhuhns 2023

Gelsenkirchen. Zum vierten Mal wird der Gelsenkirchener Kabarettpreis, das Westfälische Blindhuhn verliehen. Alle Infos zur Veranstaltung und Preisverleihung.

2017 eigentlich als einmalige Veranstaltung im Dienst der guten Sache gestartet, ist aus das Westfälische Blindhuhn mittlerweile ein Dauerbrenner. Bereits zum vierten Mal lädt der Inner Wheel Club Gelsenkirchen zu einem besonderen Comedy-Abend ein. Moderiert wird der Abend wie immer vom Gelsenkirchener Kabarettisten Hans Gerzlich. Der Erlös kommt in diesem Jahr der Kindertafel zugute.

Während die ersten beiden Veranstaltungen im Stadtbauraum in der Feldmark bzw. im Consol-Theater in Bismarck stattfanden, wagen die Veranstalter nun den Sprung in die wesentlich größere Heilig-Kreuz-Kirche in Ückendorf. „Die Nachfrage nach Tickets war von der ersten Veranstaltung an wesentlich größer als unsere Platzkapazität. Nun können wir endlich jedem, der kommen, lachen und damit Gutes tun möchte möchte, die Möglichkeit dazu geben“, sagt Fatma Kirchberg, die 2017 als damalig amtierende Präsidentin des Inner Wheel Clubs das Westfälische Blindhuhn zusammen mit Hans Gerzlich ins Leben gerufen hat.

Drei Künstler aus dem Ruhrgebiet bekommen das Blindhuhn 2023

Ausgezeichnet werden diesmal ausschließlich Künstler aus dem Ruhrgebiet: René Steinberg aus Mülheim, Martin Fromme aus Wanne und Oli Hilbring aus Bochum.

Steinberg, der den Hörern von WDR2 durch seine Comedy-Serien „Die von der Leyens“, „Sarko de Funès“ oder „Spar Wars“ bekannt sein dürfte, hat dabei noch die weiteste Anreise. Seine Parodien von Til Schweiger und Herbert Grönemeyer sind besonders beliebt, und über seine Rainer-Calmund-Imitation lachte Rainer Calmund selbst am Lautesten.

Martin Fromme ist die ehemalige eine Hälfte des Anarcho-Comedy-Duos „Der Telök“, das vor allen in den Neunziger Jahren mit ihrem politisch inkorrekten Humor große Erfolge feierte. Fromme, mittlerweile über zehn Jahre solo unterwegs, hat sich seinen schwarzen Humor erhalten. Der Wanne-Eickler wohnt an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen und kann quasi zu Fuß kommen, um sein Blindhuhn abzuholen.

Gezeichnet wurde das sichteingeschränkte Federvieh zur ersten Veranstaltung 2017 übrigens vom Bochumer Cartoonisten Oli Hilbring. Bekannt wurde Hilbring im Jahre 2011 vor allem durch einen Cartoon, der den damaligen Schalke-Trainer Felix Magath an der Supermarktkasse zeigt und von der Kassiererin gefragt wird, ob er Punkte sammle - was dieser gar nicht witzig fand. In diesem Jahr kommt es zu der einmaligen Situation, dass der bekennende Schalkefan selbst mit der von ihm illustrierten Trophäe ausgezeichnet wird.

„Mit Ingo Oschmann, Carmela de Feo, Barbara Ruscher und den anderen bisherigen Preisträgern hatten wir schon zahlreiche VertreterInnen der Crème de la Crème der Comedyszene bei uns. Aber das diesjährige Line-Up verspricht noch mal einen oben drauf zu setzen“, freut sich Fatma Kirchberg.

Besonderes Schmankerl der Veranstaltung wird auch dieses Mal wieder die Verleihung des Blindhuhns in der Kategorie „Betriebsfremde Komik“ sein. Hier werden jeweils Nichtberufskomiker ausgezeichnet, die jedoch in ihrem Genre durchaus Humor bewiesen haben. So zum Beispiel 2019 Olivier Kruschinski für seine Kampagne „#401GE – wir sind das Letzte“. Wer dieses Jahr die begehrte Trophäe erhält, will Gerzlich noch nicht verraten, nur so viel: „Es ist jemand, den jeder im Saal kennen wird - zumindest alle Freunde des FC Schalke 04.“

Auch Vorjahrespreisträger Jörg Seveneick, der letztes Jahr aufgrund einer Coronaerkrankung das Bett hüten musste und nur per Tablet zugeschaltet war, wird diesmal persönlich erscheinen.

Ideengeber für den Namen des Preises war übrigens niemand anders als Heinrich Wächter, Gründer des Gelsenkirchener Köcheclubs, der für seine zahlreichen Benefizveranstaltungen bereits mit dem Bundesverdienstkreuz und als „Bürger des Ruhrgebiets“ ausgezeichnet wurde - und natürlich mit dem Westfälischen Blindhuhn. Kulinarischer Höhepunkt der bisherigen Veranstaltungen waren stets Wächters in der Pause zubereiteten und dem Publikum dargereichten Leckereien. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten können wir dieses Jahr leider nicht kochen, braten oder backen. Aber ich habe da schon die eine oder andere Idee, zumindest als kleine Showeinlage etwas fürs Publikum vorzuführen - Geschmacksprobe inklusive“ verrät Wächter schmunzelnd.

Wann: Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr, Einlass: 18.30 Uhr.

Wo: Heilig-Kreuz-Kirche, Bochumer Straße 115, Ückendorf

Eintrittskarten (25 Euro pro Person) gibt es ab sofort in der Buchhandlung Junius, in der Buchhandlung Kottmann und bei Friseur Augustin.

