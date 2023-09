Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen 2023.

Gelsenkirchen. Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen 2023: Wann er öffnet, was er bietet, was es zu sehen gibt – hier gibt’s alle Infos zum gemütlichen Budenzauber.

Auch wenn bis dahin noch ein paar Wochen vergehen müssen: In wenigen Monaten beginnt auch in Gelsenkirchen wieder die besinnliche Zeit – und mit ihr der Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt. Hier gibt’s alle wichtigen Informationen zum weihnachtlichen Treiben in der Stadt.

Wann öffnet der Weihnachtsmarkt 2023 in der Gelsenkirchener City?

Der Weihnachtsmarkt in der Gelsenkirchener Innenstadt wird am Freitag, 24. November 2023, eröffnet und läuft bis Samstag, 23. Dezember 2023. Er findet wie jedes Jahr auf dem Heinrich-König-Platz und dem Neumarkt in der Gelsenkirchener City statt und auch in diesem Jahr wird wieder das stimmungsvolle Weihnachtsdorf mit den Hütten und Krippen zum Sitzen aufgestellt.

Was bietet der Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt 2023?

Die Besucherinnen und Besucher erwarten insgesamt 20 Gastro-Stände – etwas mehr als im vergangenen Jahr. Neben Glühwein, Feuerzangenbowle (2022 neu dazugekommen) oder gebrannten Mandeln und anderen typischen Süßigkeiten gibt es auch diverse andere Essens-Angebote.

Weihnachtsmarkt Gelsenkirchen 2023: Welche Angebote gibt es noch?

Die insgesamt zehn Hütten sollen von 30 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerkern genutzt werden, die im Verlauf des Weihnachtsmarkts wechseln. Angeboten werden weihnachtliche Dinge wie Karten, Weihnachtsschmuck, handgefertigte Kunstobjekte und andere Waren.

Für Kinder gibt es wieder ein Karussell und eine Kinderbahn.

Gelsenkirchens Chöre sollen wieder eine besondere Bühne auf dem Heinrich-König-Platz bekommen, ihre Auftritte sind für die Wochenenden geplant.

Und: Für die „Vereinshütte“, in der Gelsenkirchener Vereine sich präsentieren und über ihr Angebot informieren können, sucht das Stadtmarketing noch Vereine, die sich beteiligen wollen. Sie können sich beim Stadtmarketing melden: telefonisch unter 0209/169-4908 oder per E-Mail unter info@stadtmarketing.de

