Alle Fotos vom „Ückzauber“-Auftakt – Ganz Ückendorf war da

Ein voller Erfolg auch diesmal: Der "Ückzauber", Bei Ückendorfs Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen feierte der ganze Stadtteil gemeinsam.

Gelsenkirchen. Gefühlt der ganze Stadtteil feierte am Freitag den Auftakt des „Ückzauber“ in Gelsenkirchen. Wir haben die Fotostrecke dazu.

Die Ückendorfer wissen, wie man feiert: Bei der zweiten Auflage des „Ückzaubers“ am Wochenende 8./9. Dezember ließen Organisatoren, Bürgerinnen und Bürger es richtig krachen. Am Freitag Nachmittag startete der Weihnachtsmarkt der besonderen Art auf dem Schulte-vom-Hofe-Platz, gefeiert wurde bis 22 Uhr. Schon nach 90 Minuten waren an Julias Kultbude bereits zwei von drei Gerichten ausverkauft, der Andrang auf dem Platz war gewaltig.

Wem dann noch kalt war, dem heizten schließlich „Nero’s Christmas Friends“ mit weihnachtlichem Hardrock ordentlich ein. Am Samstag geht die Party ab 15 Uhr weiter mit Rudelsingen (18 Uhr), Live Karaoke (19) und zum Abschluss (20.30 Uhr) „DoBBoHohoho“.

Zur Fotostrecke vom Freitagabend geht es hier:

Ückzauber - der Weihnachtsmarkt in Ückendorf Ückzauber - der Weihnachtsmarkt in Ückendorf "Ückzauber" der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde gut besucht. 08.12.2023 Foto: Daniel Attia/ FUNKE Foto Services Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Ückzauber - der Weihnachtsmarkt in Ückendorf "Ückzauber" der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde gut besucht. Statt Glüwein gibts bei (v.l.) Lars, Jana und Laura leckeren heißen Aperol und Hugo. 08.12.2023 Foto: Daniel Attia/ FUNKE Foto Services Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Ückzauber - der Weihnachtsmarkt in Ückendorf "Ückzauber" der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde gut besucht. Beim Pilze zubereiten: v.l. Theo, Ute und Gerd. 08.12.2023 Foto: Daniel Attia/ FUNKE Foto Services Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Ückzauber - der Weihnachtsmarkt in Ückendorf "Ückzauber" der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde gut besucht. An ihrem Stand mit lecker Drinks: Djammeh und Malick 08.12.2023 Foto: Daniel Attia/ FUNKE Foto Services Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

Ückzauber - der Weihnachtsmarkt in Ückendorf "Ückzauber" der Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen-Ückendorf wurde gut besucht. An ihrem Paninistand:Anke, Alina und Beate mit ihren Kindern. 08.12.2023 Foto: Daniel Attia/ FUNKE Foto Services Foto: Daniel Attia / FUNKE Foto Services

