Alkoholisierte Autofahrerin rammt Taxi: Fahrer (61) verletzt

Gelsenkirchen. Verletzungen erlitt ein Taxifahrer in Gelsenkirchen am Donnerstagabend, nachdem er vom Auto einer alkoholisierten Frau gerammt worden war.

Unfall mit einem verletzten Taxifahrer in Rotthausen: Laut Polizei Gelsenkirchen saß der 61-jährige Mann am Donnerstagabend an der Rotthauser Straße/Ecke Schwarzmühlenstraße in seinem geparkten Fahrzeug und wartete auf einen Fahrgast. Gegen 20.10 Uhr fuhr dann eine Frau (54) mit ihrem Wagen in das stehende Auto. Durch den Zusammenstoß wurde der 61-Jährige aus Gelsenkirchen verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei beschlagnahmte den Führerschein der Unfallverursacherin

Da der Verdacht bestand, dass sich die Frau in alkoholisiertem Zustand ans Steuer gesetzt hatte und ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort nicht möglich war, wurde die 54-Jährige zur Entnahme zweier Blutproben zur Polizeiwache gebracht. Im Anschluss beschlagnahmten die Beamten den Führerschein der Gelsenkirchenerin und leiteten ein Strafverfahren ein.