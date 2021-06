Alkoholfahrt in Gelsenkirchen: 71-Jährige schwer verletzt

Ein angetrunkener Gelsenkirchener ist in einen schweren Unfall verwickelt. Drei Menschen sind verletz. Er selbst und eine Seniorin sogar schwer. Aus einem Polizeihubschrauber wurden Übersichtsaufnahmen des Unfallortes gemacht.

Nach einem Verkehrsunfall am Samstag, 5. Juni, auf der Münsterstraße in Bismarck haben Rettungswagen eine 71-jährige Autofahrerin und einen 47-jährigen Autofahrer zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser gebracht. Beide wurden schwer verletzt.

Polizei setzt Hubschrauber ein, um Aufnahmen von dem Trümmerfeld zu machen

Der Golf des 47-Jährigen krachte um 20.49 Uhr im Kreuzungsbereich Münsterstraße/ Kneebuschstraße/ Bleckstraße mit dem Toyota der Seniorin zusammen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen der Seniorin in einen Grünstreifen geschleudert, wo er stehenblieb.

Der Golf geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort außerdem noch mit dem Ford einer 20-jährigen Autofahrerin aus Gelsenkirchen. Rettungswagen brachten die schwer verletzte 71-Jährige und den schwer verletzten 47-Jährigen zur stationären Behandlung in örtliche Krankenhäuser.

Arzt entnimmt angetrunkenem Gelsenkirchener im Krankenhaus eine Blutprobe

Ein Atemtest auf Alkohol schlug bei dem 47-Jährigen positiv an, ein Arzt entnahm ihm daher eine Blutprobe. Der Führerschein des Gelsenkircheners wurde sichergestellt. Der Golf und der Toyota wurden abgeschleppt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Polizeibeamte die Münsterstraße zwischen der Kreuzung Münsterstraße/ Bleckstraße/ Kneebuschstraße und der Einmündung Münsterstraße/ Johannes-Rau-Allee in beide Fahrtrichtungen. Aufgrund der Größe des gesamten Spurenfeldes, setzte die Polizei einen Hubschrauber für Übersichtsaufnahmen ein. Die Ermittlungen dauern an.

