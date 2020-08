Alkoholfahrt: Gelsenkirchener rammt geparkten Pkw

Ein angetrunkener Autofahrer aus Gelsenkirchen hat am Donnerstag, 20. August, ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Er kam von der Straße ab. Schaden: 6000 Euro. Der Führerschein wurde eingezogen.

Gelsenkirchen-Schalke. Ein angetrunkener Autofahrer aus Gelsenkirchen hat ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Er kam von der Straße ab. Schaden: 6000 Euro.

Nach Verkehrsunfall auf der Magdeburger Straße in Gelsenkirchen war Blutprobe fällig

Nach Polizeiangaben kam der 26-jährige Fordfahrer am Donnerstag gegen 1.15 Uhr von der Magdeburger Straße in Schalke ab und beschädigte einen abgestellten VW. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers.

Nach einem positiven Alkoholtest musste der Gelsenkirchener die Beamten zur Wache begleiten, dort stand eine Blutprobe an. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 6000 Euro.