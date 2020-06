Alkoholfahrt: Gelsenkirchener (57) muss Führerschein abgeben

Nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist ein Gelsenkirchener Autofahrer seinen Führerschein los. Beamten fiel der Atem des 57-Jährigen auf. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das abgebildete Set dient der Polizei zur Blutentnahme per Spritze zur Bestimmung des Blutalkoholgehaltes. Die Blutprobe wird nach Entnahme gekühlt und anschließend in der Gerichtsmedizin Essen analysiert.

Gelsenkirchen-Buer. Nach einem Unfall unter Alkoholeinfluss ist ein Gelsenkirchener Autofahrer seinen Führerschein los. Beamten fiel der Atem des 57-Jährigen auf.

Ein 57-jähriger Autofahrer aus Gelsenkirchen ist erst einmal seinen Führerschein los. Wie die Polizei berichtet, haben Beamte bei der Unfallaufnahme bemerkt, dass der Mann nach Alkohol roch. Eine Blutprobe war damit fällig.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am Dienstag, 2. Juni, auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Sperberstraße im Stadtteil Buer. Gegen 17.50 Uhr kollidierte der VW des 57-Jährigen mit dem Hyundai eines 44-jährigen Gelsenkircheners. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizisten beim Fahrer des Golfs Alkoholgeruch in der Atemluft. Sie nahmen ihn mit zur Wache. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

