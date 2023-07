Eine Alkoholfahrt endete in Gelsenkirchen mit einem Ampel-Zusammenstoß.

Rausch & Anzeige Alkohol am Steuer: Gegen Ampelmast in Schalke gekracht

Gelsenkirchen-Schalke. Alkohol am Steuer – das geht nicht gut aus. So auch dieses Mal in Schalke. Dort krachte ein betrunkener Autofahrer gegen eine Ampel.

Eine Alkoholfahrt endete in Gelsenkirchen mit einem Ampel-Zusammenstoß. Fahrer und Halter des Fahrzeugs bekommen eine Strafanzeige.

46-jähriger Autofahrer kracht betrunken gegen Ampelmast in Gelsenkirchen

Der 46-jährige Unfallfahrer hat nach Polizeiangaben am Sonntag, 2. Juli, gegen früh Uhr die Kontrolle über einen Citroën verloren und ist an der Kreuzung Gewerkenstraße/Grothusstraße in Schalke gegen einen Ampelmast gekracht.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Aufgeschreckt durch den Lärm, hat dann ein 26-jähriger Anwohner beobachtet, wie der Autofahrer von der Unfallstelle zu Fuß flüchtete. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei stellten den Mann, er war offenkundig alkoholisiert. Außerdem besitzt der 46-Jährige keinen gültigen Führerschein, das Auto ist auf einen anderen Halter angemeldet. Der Citroën wurde sichergestellt.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen