Unfälle & Alkohol am Steuer Alkohol am Steuer: Drei Unfälle in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Einem Strafverfahren müssen sich drei Männer stellen, die angetrunken Auto gefahren sind. Die Gelsenkirchener Polizei zog sie aus dem Verkehr.

Nach drei Unfällen unter Alkoholeinfluss am Wochenende hat die Gelsenkirchener Polizei gegen die Fahrer jeweils ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeuge bring Polizei auf die Spur des flüchtigen Gelsenkircheners

Im ersten Fall touchierte am Freitag, 2. Oktober, ein 61-jähriger Gelsenkirchener um 12.30 Uhr mit seinem Wagen auf der Neustraße in Erle ein geparktes Fahrzeug, fuhr aber ungerührt fort. Dank der Hinweise eines Zeugen konnte die Polizei den Unfallflüchtigen schnell ermitteln.

Kroate ohne Führerschein muss Sicherheitsleistung bezahlen

Der zweite Unfall unter Alkoholeinfluss ereignete sich auf der Braunschweiger Straße in Ückendorf. Dabei beschädigte ein 26-jähriger Autofahrer am Samstag, 3. Oktober, um 0.55 Uhr, beim Rückwärtsfahren einen geparkten Wagen. Der Fahrer, ein Kroate, verfügt über keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Außerdem war er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Erst nach dem Bezahlen einer Sicherheitsleistung kam er auf freien Fuß.

Essener beschädigt geparkten Wagen im Gelsenkirchener Süden

Bei der dritten aufgedeckten Rauschfahrt beschädigte ein 58-jähriger Essener am Sonntag, 4. Oktober, mit seinem Wagen um 7.11 Uhr auf der Karl-Meyer-Straße in Rotthausen einen Wagen, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Den Fahren wurde jeweils von einem Amtsarzt auf der Polizeiwache zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen.