Autodiebstahl, Trunkenheit und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Wohnungsloser wird in Gelsenkirchen auf Beutetour erwischt.

Autodiebstahl Alkohol am Steuer: Autodieb in Gelsenkirchen festgenommen

Ein Strafverfahren wegen Autodiebstahls, Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis erwartet jetzt einen 58-Jährigen, nachdem er am Mittwoch, 12. August, auf der Bismarckstraße angehalten und überprüft wurde. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz laut Polizeibehörde vorläufig fest und brachten ihn in Gewahrsam.

Autodieb fällt in Gelsenkirchen auf – platter Reifen, ohne Heck-Kennzeichen

Gegen 13.20 Uhr am Mittwoch hielt demnach eine Streifenwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei einen verdächtigen Kleinwagen auf der Bismarckstraße an. Der Peugeot war dort mit einem platten Reifen unterwegs, zudem fehlte das hintere Kennzeichen.

Kleinwagen sichergestellt, Fahrzeug wurde am gleichen Tag als gestohlen gemeldet

Bei der Überprüfung des Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest. Ein Alkoholtest verlief positiv. Zudem hat der 58-Jährige keine Fahrerlaubnis. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Peugeot am gleichen Tag als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Dieb mit zur Wache. Dort musste er Blutproben abgeben. Der Kleinwagen wurde sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.