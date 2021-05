Am Freitag hatte die Polizei Autofahrer im ganz Gelsenkirchen kontrolliert.

Blaulicht Aktion gegen Raser in Gelsenkirchen: Polizei zieht Bilanz

Gelsenkirchen. Am vergangenen Freitag hat die Gelsenkirchener Polizei im ganzen Stadtgebiet Autofahrer kontrolliert. Das sind die Ergebnisse der Aktion.

Um gegen illegale Autorennen vorzugehen, hat die Polizei am vergangenen Freitag Kontrollen in ganz Gelsenkirchen durchgeführt. Beamtinnen und -beamte kontrollierten in der Zeit von 16 bis 23 Uhr insgesamt 117 Fahrzeuge und 161 Personen.

Bei zwei Fahrzeugen stellten die Beamten gravierende technische Veränderungen fest und stellten die Wagen sicher. In drei weiteren Fällen erhoben die Polizeibeamten Verwarngelder, weil Fahrzeuge derart technisch verändert waren, dass die Betriebserlaubnis erloschen war.

Drogentest bei einem 33-jährigen Gelsenkirchener positiv

Einen 22-jährigen Gelsenkirchener kontrollierten Polizeibeamte um 18.50 Uhr auf der Wildenbruchstraße. Der Gelsenkirchener hatte keinen Führerschein. Die Beamten beschlagnahmten seinen VW Golf GTI und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Um 20.19 Uhr fiel Polizisten ein 33-jähriger E-Scooterfahrer auf, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv, auf der Wache entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Weiterfahrt mit dem Scooter verboten ihm die Polizisten.

Raser auf der Kurt-Schumacher-Straße: 44 km/h mehr als erlaubt

Gegen 20.41 ging den Beamten auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Raser ins Netz. Der 25-Jährige war mit 114 km/h unterwegs – erlaubt sind hier 70. Die Quittung: 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot.

Immerhin: Die Ausgangssperre wurde weitgehend eingehalten, ab 22 Uhr waren nur noch vereinzelte Fahrzeuge im Stadtgebiet unterwegs. Insgesamt erhoben die Polizeibeamten 49 Verwarngelder, sie leiteten 31 Ordnungswidrigkeiten- und sieben Strafverfahren ein.

