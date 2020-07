Wegen Bedrohung und Widerstands gegen Polizeibeamte landete ein Mann aus Gelsenkirchen am Freitag, 24. Juli, in Gewahrsam. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Drohung & Widerstand Aggressiver Mann bedroht Zeugen - und landet in Gewahrsam

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein aggressiver Mann muss sich wegen Bedrohung und Widerstands gegen Beamte verantworten. Die Gelsenkirchener Polizei hatte Mühe, ihn zu bändigen.

Wegen Bedrohung und Widerstands gegen Polizeibeamte landete ein Mann aus Gelsenkirchen am Freitag, 24. Juli, in Gewahrsam. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aggressiver Gelsenkirchener geht auf Zeugen los

Am Freitagabend ist die Polizei gegen 21.40 zu einem Einsatz an die Husemannstraße in der Gelsenkirchener Altstadt ausgerückt. Dort soll es zu einer Bedrohung gekommen sein. Die Befragung von Zeugen gefiel dem Tatverdächtigen augenscheinlich nicht, er wollte dies laut Polizeiangaben verhindern. Er habe geschrien und sei auf die Zeugen körperlich losgegangen.

26-Jähriger landet hintern Gittern, bis Ruhe einkehrt

Nur mit Mühe, berichtet die Polizei weiter, gelang es den Einsatzkräften, den 26-jährigen Gelsenkirchener zu stoppen, er musste schließlich zur Beruhigung und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Jetzt erwartet ihn neben der Strafanzeige nach Bedrohung auch noch eine weitere Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.