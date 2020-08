Aggressive Gelsenkirchenerin (41) wütet auf der Polizeiwache

Gelsenkirchen. Eine 41-Jährige hat ihre Kontrolle auf der Polizeiwache Süd in Gelsenkirchen verloren. Einem Beamten wollte sie den Zeigefinger verdrehen.

Eine 41-Jährige hat am Samstag (22.8.) für großen Ärger auf der Polizeiwache Süd an der Wildenbruchstraße gesorgt. Weil sie warten und ihre Begleiterin umparken mussten, verlor sie die Kontrolle und ging die Beamten an. Der Vorfall endete mit Polizeigewahrsam für die Frau.

41-Jährige ließ sich nicht beruhigen

Die 41-jährige Gelsenkirchenerin suchte eigentlich die Wache auf, um den Diebstahl eines Blinkerglases von einem Auto anzuzeigen. Als ihr mitgeteilt wurde, dass sie sich auf eine längere Wartezeit einstellen müsse, reagierte sie schon gereizt und aggressiv, begab sich dann aber in den Warteraum.

Zwischenzeitlich wurde die Begleiterin aufgefordert, das Auto umzusetzen, da dieses auf einem Parkplatz für Einsatzfahrzeuge abgestellt worden war. Als die andere Frau dies mitbekam, begab sie sich in den Vorraum der Wache, schrie den dort anwesenden Beamten sofort in aggressiver Weise an und ließ sich nach Angaben der Polizei auch nicht beruhigen.

Frau leistete erheblichen Widerstand

Zu diesem Zeitraum betrat ein weiterer Polizist den Vorraum und versuchte ebenfalls die Frau zu beruhigen. Sie wurde laut Polizei jedoch noch aggressiver, ergriff den rechten Zeigefinger des Beamten und versuchte diesen zu verdrehen. Daraufhin wurde sie zu Boden gebracht.

Zur Unterstützung des angegriffenen Beamten betraten weitere Polizeibeamte den Vorraum, um ihn bei der Fixierung der Frau zu unterstützen. Diese leistete jedoch erheblichen Widerstand, indem sie versuchte nach den Beamten zu treten und zu schlagen. Letztendlich konnte sie aber gefesselt und zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.