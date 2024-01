AfD-Veranstaltung in Gelsenkirchen: Widerstand formiert sich

Tausende Menschen demonstrierten am 15. Januar gegen die AfD in Essen. Nun soll auch in Gelsenkirchen protestiert werden. Anlass ist eine AfD-Veranstaltung im Hans-Sachs-Haus am 27. Januar.

Gelsenkirchen Anti-AfD-Protest in vielen Städten: Nun wurde auch in Gelsenkirchen eine Aktion angekündigt. Am selben Tag lädt die AfD zu einer Veranstaltung.

In vielen Städten formiert sich aktuell Protest gegen die AfD: Nach den „Correctiv“-Recherchen über radikale Vertreibungspläne rechtsextremer Netzwerke demonstrierten zuletzt allein in Essen-Rüttenscheid 7000 Menschen. Diese Ankündigung kommt deswegen nicht überraschend: Die AfD muss mit Gegenprotest rechnen, wenn sie am 27. Januar zum „Bürgerdialog“ in Gelsenkirchen einlädt. Denn das „Gelsenkirchener Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung“ lädt dann zu einer Gegenveranstaltung unter dem Motto „Rathaus und Stadt haben die AfD satt! – Nie wieder ist jetzt!“.

Der offizielle Protestaufruf soll am Montag, 22. Januar, folgen. Dann wollen die Veranstalter auch die genauen Zeiten und das Programm verkünden. Klar ist nach Angaben des Aktionsbündnisses bereits: Oberbürgermeisterin Karin Welge (SPD) wird ans Mikrofron treten. Weitere Rede- und Programmpunkte aus den Reihen des Bündnisses sollen folgen.

Beatrix von Storch zu Gast bei AfD-Veranstaltung im Hans-Sachs-Haus

Die AfD hingegen wird ab 18 Uhr zu einem „Bürgerdialog“ im Hans-Sachs-Haus einladen. Geplant sind u.a. Redebeiträge von der stellvertretenden Sprecherin der Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, und dem finanzpolitischen Sprecher der Fraktion, Kay Gottschalk. Im Vorfeld hatte es Bedenken gegeben, ob die Rechtsaußen-Partei das für Gelsenkirchen so repräsentative Hans-Sachs-Haus anmieten darf.

Erwartet werden kann also ein turbulenter Abend in Gelsenkirchen – übrigens ausgerechnet am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, der traditionell am, 27. Januar, dem Tag der Befreiung des KZ Auschwitz-Birkenau, stattfindet.

